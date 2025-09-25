川普漸感「極其不耐煩」！ 范斯警告俄羅斯快帶著善意談判

美國總統川普（右）、俄羅斯總統普廷（左）。（路透檔案照）

美國透過外交力促結束烏俄戰爭的努力已陷入僵局，華府對俄羅斯態度愈加強硬之際，美國副總統范斯24日警告，總統川普對莫斯科拒絕努力達成和平協議，「愈加感到極其不耐煩」。

《法新社》、《基輔獨立報》報導，范斯24日在北卡羅來納州接受訪問時表示，川普「不認為他們拿出足以結束戰爭的條件」，若俄羅斯拒絕秉持善意談判，「對他們國家來說，會非常、非常糟糕」。

當天稍早，美國國務卿魯比歐在紐約與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，直言要俄羅斯「停止殺戮」，並要求莫斯科「採取有意義的步驟，邁向可長可久的解決方案」。根據俄國會後提供的兩人談話紀要，拉夫羅夫反駁魯比歐，強調「基輔與部分歐洲國家提倡的機制令人不可接受，意在延長衝突」。

范斯指出，美國已經「抱著極大的善意與烏、俄雙方磋商」，而莫斯科持續拒絕也展現同樣的善意。他說，「（川普）希望這場戰爭結束，他正盡他所能結束戰爭，但是，注意了，若俄羅斯拒絕秉持善意談判，我想對他們國家來說，會非常、非常糟糕，這一點我想總統已經說清楚了」。

范斯的談話時值川普23日出席聯合國大會後，對烏克蘭展現出令外界驚訝的態度逆轉，指烏國不僅能奪回被俄羅斯佔領的全部領土，甚至可能「走得更遠」。

范斯說，川普和他的看法並非立場轉變，而是在華府持續推動結束戰爭的同時，「認識到實際情況」。他表示，川普「已愈加認為，這場戰爭對俄國不利......對烏克蘭、對美國也不是好事，我們希望殺戮能夠停止，這依然是總統的立場」。

