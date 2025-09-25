為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    搭機幹走救生衣不是最誇張！空服員曝遭「順手帶走」20物品竟有它

    2025/09/25 18:07 即時新聞／綜合報導
    空服員分享機上常被順手帶走的東西。示意圖。（美聯社）

    出國旅遊搭飛機，不少人難掩興奮心情，看到什麼都想「打包帶走」。國外一個擁有大量空服員關注的臉書社群近日發文問卦，「你曾經抓到乘客在飛機上偷什麼東西？」引發大量空服員踴躍回應，答案從救生衣到擴音器，甚至連座墊都有人偷，知名外國旅遊達人「Johnny Jet」也針對該文發表專欄，整理出20項物品，引發討論。

    「Johnny Jet」近日發布專欄說，名為「A Fly Guy」的資深空服員，最近在擁有150萬成員的臉書社群「A Fly Guy's Cabin Crew Lounge」發文，短時間就引起熱烈回應。

    他也整理了20項空服人員分享的失竊物品：

    1.救生衣-有乘客竟將救生衣塞進後口袋帶下飛機。
    2.整組餐具-包含所有擺盤、器皿與容器。
    3.銀器餐具-不少人偷偷拿走金屬製刀叉湯匙。
    4.瓷盤與瓷器餐具-高級客艙餐具常成為「紀念品」。
    5.咖啡杯-有乘客想買，結果空服員直接免費送給他。
    6.玻璃酒杯-商務艙與頭等艙的玻璃杯都被拿走過。
    7.空服員制服毛衣-有人從機組儲物櫃偷走穿上。
    8.出口標示牌／安全告示-有人甚至拔下機門旁的牌子。
    9.鹽罐
    10.胡椒罐-特別是維珍航空的歌劇院造型款式。
    11.廁所備品-包括肥皂、濕紙巾、衛生紙、紙巾等。
    12.航空公司睡衣
    13.毯子與枕頭
    14.座椅用安全帶或延長帶
    15.整個座椅坐墊-被拆走帶下飛機。
    16.機組人員的包包
    17.頭等艙備品包（Amenity Kit）
    18.迷你吧物品-如酒類、零食、備用餐盒。
    19.擴音器（Megaphone）-有人打算拿回去開船用。
    20.聖經或充氣娃娃-各種個人宗教與娛樂物品也有人偷。

    有空服員透露，有些乘客甚至會趁機「掃貨」，將備品包、飲料、剩下的零食、機上商品一次打包塞進包包；也有長輩把洗手間內所有用品通通裝進隨身包帶走。

    雖然部分航空公司對於乘客「帶走紀念品」採取寬容態度，例如某些頭等艙航班會主動提供紀念用的鹽罐包裝盒，但大多數的行為仍然已構成竊盜行為。

    許多網友看完分享後驚呼：「太離譜了吧」、「連座墊都偷？這是犯罪了吧」、「等等！空服員的包包，還有個人制服？」

    「Johnny Jet」最後也補充，他自己搭過上千班飛機、飛行超過數百萬公里，也曾親眼看到乘客把耳機或毛毯偷偷塞進隨身包，讓他感到很尷尬也有點同情，「這些人不是缺東西，就是有偷竊癖。」

