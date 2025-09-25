中俄軍工合作鐵證曝光！路透爆中國專家助俄開發無人機

圖為俄羅斯對烏克蘭基輔實施無人機攻擊時，當地政府認為是伊朗製的「見證者-136」（Shahed-136）無人機。（路透資料照）

儘管中國外交部一再否認提供致命武器，但《路透》獨家披露，歐洲安全官員及文件顯示，多批中國無人機專家已飛往俄羅斯，為受西方制裁的國有武器製造商伊熱夫斯克機電廠（IEMZ Kupol）提供軍用無人機的技術開發工作。此合作案凸顯中俄在無人機領域關係日益深化，並讓西方制裁形同虛設。

據報導，自去年第二季以來，多批中國無人機專家已多次訪問伊熱夫斯克機電廠，協助進行軍用無人機的技術開發。同時，該電廠也透過受美國與歐盟制裁的俄羅斯國防採購公司TSK Vektor，接收了由四川騰盾科技（Sichuan AEE）及湖南昊天易（Hunan Haotianyi）製造的攻擊與偵察無人機。

文件顯示俄國電廠曾接收四川、湖南無人機

文件顯示，這家電廠曾接收數十架四川騰盾科技生產的單向攻擊無人機，以及多架湖南昊天易製造、可用於情報、偵察及打擊的HW52V垂直起降（VTOL）無人機。

歐洲安全官員擔憂，中方專家廣泛參與測試與技術工作，以及中國製攻擊無人機的持續運送，顯示伊熱夫斯克機電廠有意擴大生產新無人機型號，而中國已成為俄羅斯軍事供應鏈的關鍵一環。華府智庫「新美國安全中心」兼任高級研究員班迪特（Samuel Bendett）指出，中國零部件在俄羅斯軍事系統，尤其是在空中無人機方面，扮演著巨大的角色、影響和衝擊。

報導揭露，TSK Vektor曾向伊熱夫斯克機電廠開出數十架四川騰盾科技無人機的帳單，該公司文件也確認了A140和A900單向攻擊無人機的交付。此外，中國專家團隊曾赴俄協助組裝無人機，並培訓伊熱夫斯克機電廠員工，更前往軍事試驗場參與A60、A100、A200等無人機的飛行測試。此外，還有來自中國專家團隊參與GA-21新型無人機的開發工作，該機種被評估為伊朗「見證者-107」（Shahed-107）的改進版本。

針對相關指控，中國外交部表示不知情，並重申中方客觀公正，不提供致命武器。

