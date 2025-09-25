川普助攻 吉米金摩脫口秀復播創十年收視新高

美國知名脫口秀主持人金摩的「吉米夜現場」節目在23日復播。（法新社）

美國知名脫口秀主持人金摩（Jimmy Kimmel）因在15日播出的「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live！），發表關於保守派政治網紅柯克之死爭議言論，節目遭無限期停播，引發美國社會高度議論，但該節目在一週後於23日復播。據「ABC」電視台公布，復播集收視率創下十年來最佳紀錄。

ABC表示，平均收看人數為142萬的吉米夜現場，復播集觀眾數達到626萬。由於ABC旗下的聯播台在數個主要市場沒有播放復播集，使得節目無法觸及約四分之一美國家庭。即便如此，ABC讚揚「吉米夜現場仍創下收視里程碑。」此外，截至24日下午，包括YouTube和Instagram等社群媒體上，金摩在復播集的開場獨白累積了2600萬次觀看數。

請繼續往下閱讀...

吉米夜現場最初遭停播時，美國總統川普大讚「對美國來說是個大好消息」，批評金摩是「沒才華也沒收視」的主持人。

「路透」指出，ABC母公司迪士尼僅一週就讓金摩重回螢光幕的決策，是對美國總統川普藉由訴訟和監管威脅等手段加大打擊媒體政敵之際的反抗。不僅如此，迪士尼也面對來自金摩粉絲的壓力，因其在停播期間陸續取消迪士尼影音串流平台迪士尼+和Hulu的訂閱服務。

「吉米夜現場」23日復播創下626萬人收視紀錄。（歐新社）

