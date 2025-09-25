為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    橫眉冷對千夫指 納坦雅胡預告將在聯大譴責各國承認巴勒斯坦國

    2025/09/25 16:59 編譯張沛元／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡。（路透）

    面對愈來愈多國家承認巴勒斯坦的國家地位，以色列總理納坦雅胡25日在啟程前往美國出席聯合國大會前放話說，他會趁稍後在聯大上發言時說出真相，以及譴責宣布承認巴勒斯坦國的各國領導人。

    根據納坦雅胡辦公室的聲明，納坦雅胡在搭機赴美前於班古里昂機場表示，他將在聯大上說出以色列的真相，包括以色列公民的真相、以色列士兵的真相，以及以色列國家的真相。

    納坦雅胡還說，他還將譴責承認巴勒斯坦國的各國領導人，因為這些領導人不去譴責對兒童燒殺暴虐者，反而任之以色列正中央建國，「想都別想。」

    納坦雅胡此行訪美除了出席聯大與各國領導人見面，還將在26日於聯大上發表演說，以及29日在白宮與美國總統川普總統會面，為川普今年初重新上台以來的第4次川納會。

    3天前的22日，法國與沙烏地阿拉伯在聯大會外召開1場爭取全球多國領袖支持「兩國方案」（two-state solution）的特別峰會，包括法國在內的許多與會國家，都承認巴勒斯坦的國家地位。

    「兩國方案」是以巴衝突的政治解方之一，主張以巴各自建國；但納坦雅胡向來反對「兩國方案」與巴勒斯坦建國，並曾在24日表示，包括英法等多國近來紛紛承認巴勒斯坦國，但以色列毫無義務比照辦理，並斥這波承認潮是「部分領導人可恥地對巴勒斯坦恐怖主義豎白旗」。

