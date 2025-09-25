為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普司法清算再出手！前FBI局長柯米恐遭起訴 涉向國會作偽證

    2025/09/25 16:55 編譯陳成良／綜合報導
    圖為前聯邦調查局（FBI）局長詹柯米2020年9月30日透過視訊在參議院司法委員會作證。美國司法部目前正準備起訴柯米，指控其在此次聽證會中提供不實證詞。（路透資料照）

    美國司法部正準備尋求起訴前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），指控其於2020年9月30日在國會作證時提供不實證詞，涉及對2016年總統大選「通俄門」調查的處理失當。根據《華盛頓郵報》報導，此舉發生在總統川普公開要求司法系統懲罰政治對手後數日，被視為川普對政敵展開司法清算的最新行動。

    川普開除檢察官 安插親信後重啟調查

    起訴柯米的期限將於9月30日（5年追訴期）屆滿。據消息人士透露，維吉尼亞州東區的檢察官最快將於25日向大陪審團提出此案。此前，維吉尼亞州東區聯邦檢察官西伯特（Erik S. Siebert）曾因認為證據不足而拒絕起訴柯米，隨後遭川普逼退。川普旋即任命沒有檢察經驗的白宮幕僚哈利根（Lindsey Halligan）為代理檢察官，司法部在她上任後，迅速重啟了對柯米的調查。

    國會證詞疑雲 柯米涉隱匿「希拉蕊計畫」

    此案調查核心是柯米在2020年參議院司法委員會上的證詞。共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）曾詢問，柯米是否知悉一份關於國務卿希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）欲藉俄羅斯駭客干預2016年大選以轉移其私人電郵伺服器爭議的調查報告。柯米回應「這沒有讓我想起任何事」，葛蘭姆稱這「令人震驚」。另一位共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也質疑柯米是否曾授權洩漏關於川普「通俄門」或柯林頓電郵門的調查資訊給媒體，柯米則堅持否認。

    川普在上週末的社群媒體發文中，公開敦促司法部長邦迪（Pam Bondi）立即起訴柯米及其他兩位政敵紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）和加州民主黨參議員謝安達（Adam Schiff）。

    川普寫道：「我們不能再拖延了，這正在扼殺我們的聲譽和公信力。他們彈劾我兩次，起訴我（5次！），都是白費力氣。正義必須現在伸張！！！」這場由總統直接下達指令的司法行動，引發了外界對司法獨立性的高度憂慮。

