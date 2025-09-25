為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國男「瘋狂試吃日本葡萄」還硬撕保鮮膜 沒品行為挨轟

    2025/09/25 17:40 即時新聞／綜合報導
    中國男子連續試吃6次大阪心齋橋店家的葡萄，最後還一次串2顆，讓店員及廣大網友超傻眼。（擷取自X）

    中國男子連續試吃6次大阪心齋橋店家的葡萄，最後還一次串2顆，讓店員及廣大網友超傻眼。（擷取自X）

    最近社群平台瘋傳一段中國人在日本商店街瘋狂試吃水果的影片，他不僅重複使用竹籤，還硬撕保鮮膜要再吃，引發現場店員錯愕，最終吃了7顆葡萄。影片曝光後更在中日網路炸鍋。儘管男子事後刪除影片並解釋「沒有惡意」，仍遭到各界砲轟，批評此舉丟臉又失格。

    事件發生在大阪心齋橋附近「果物神社」店家，該名自稱「静水の年」的中國男網友，看到店家提供葡萄試吃時興奮上前。他在吃下第一顆葡萄後，無視店員示意將叉子丟棄，繼續用同一根叉子反覆試吃，並大讚「很好吃」。

    即使店員將試吃盤蓋上保鮮膜，他仍要求再吃，甚至直接拉開保鮮膜，串起2顆葡萄一口吞下，令店員當場愣住。他甚至厚著臉皮詢問其他未拆封的葡萄能不能也試吃，遭到對方拒絕後還笑說「不讓吃了」，逼得店家用雙手放在試吃盤上方，防止他繼續硬吃。

    影片曝光後引爆熱議，許多網友留言痛批「你好意思吃，我都不好意思看」、「這種人丟臉丟到國外」、「能不能有點素質」、「別再出去說自己是中國人」。也有人指出，這類行為正是導致中國人在國際場合屢遭負面印象的原因。

    雖然該男子事後將影片刪除並強調「自己沒有惡意」，但相關片段已被大量轉載，在中日兩地掀起熱烈討論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播