中國男「瘋狂試吃日本葡萄」還硬撕保鮮膜 沒品行為挨轟

中國男子連續試吃6次大阪心齋橋店家的葡萄，最後還一次串2顆，讓店員及廣大網友超傻眼。（擷取自X）

最近社群平台瘋傳一段中國人在日本商店街瘋狂試吃水果的影片，他不僅重複使用竹籤，還硬撕保鮮膜要再吃，引發現場店員錯愕，最終吃了7顆葡萄。影片曝光後更在中日網路炸鍋。儘管男子事後刪除影片並解釋「沒有惡意」，仍遭到各界砲轟，批評此舉丟臉又失格。

事件發生在大阪心齋橋附近「果物神社」店家，該名自稱「静水の年」的中國男網友，看到店家提供葡萄試吃時興奮上前。他在吃下第一顆葡萄後，無視店員示意將叉子丟棄，繼續用同一根叉子反覆試吃，並大讚「很好吃」。



即使店員將試吃盤蓋上保鮮膜，他仍要求再吃，甚至直接拉開保鮮膜，串起2顆葡萄一口吞下，令店員當場愣住。他甚至厚著臉皮詢問其他未拆封的葡萄能不能也試吃，遭到對方拒絕後還笑說「不讓吃了」，逼得店家用雙手放在試吃盤上方，防止他繼續硬吃。

影片曝光後引爆熱議，許多網友留言痛批「你好意思吃，我都不好意思看」、「這種人丟臉丟到國外」、「能不能有點素質」、「別再出去說自己是中國人」。也有人指出，這類行為正是導致中國人在國際場合屢遭負面印象的原因。

雖然該男子事後將影片刪除並強調「自己沒有惡意」，但相關片段已被大量轉載，在中日兩地掀起熱烈討論。

