為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    吉爾吉斯投票解散國會提前1年大選 意在為總統賈帕洛夫固權

    2025/09/25 16:24 編譯張沛元／綜合報導
    吉爾吉斯將提前1年舉行國會大選，據信意在為總統賈帕洛夫固權。圖為吉爾吉斯總統賈帕洛夫23日在聯合國大會上發言。（法新社）

    吉爾吉斯將提前1年舉行國會大選，據信意在為總統賈帕洛夫固權。圖為吉爾吉斯總統賈帕洛夫23日在聯合國大會上發言。（法新社）

    吉爾吉斯國會25日投票通過解散國會提前大選。分析家指出，此舉可能意在為吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）固權。

    當地媒體引述吉爾吉斯國會議長圖爾貢別克（Nurlanbek Turgunbek）的話說，大選將於今年11月30日舉行；此日期比原定的2026年11月提早1年。此外，吉爾吉斯預定2027年1月舉行總統選舉。

    根據了解，國會諸公之所以同意必須提前國會大選，在於原定的國會選舉與總統大選的時間過於相近，恐對本就相對貧困、經濟依賴在俄羅斯打工的僑民匯錢回國的吉爾吉斯，帶來沉重的財政與組織負擔。

    吉爾吉斯國會現由效忠賈帕洛夫的政黨主導。賈帕洛夫是民族主義兼民粹主義人士，2020年在選舉舞弊的抗議聲中上台執政。

    吉爾吉斯原被視為中亞地區最民主、媒體最自由的前蘇聯附庸國，2006年與2010年的抗議曾導致總統下台；但隨著賈帕洛夫上台，吉爾吉斯的政情便漸與其更專制的鄰國靠攏；獨立媒體被禁，記者被抓，網路也被當局全面管控。

    但憑藉近兩位數的強勁經濟成長，賈帕洛夫聲望居高不墜。

    柏林智庫卡內基中心（Carnegie Center）的中亞問題專家馬鐵木（Temur Umarov）說，國會提前大選是賈帕洛夫試圖在2027年尋求連任之前強化政治控制，是賈帕洛夫為革新政體與鞏固其政權而採取的更廣泛舉措的一環。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播