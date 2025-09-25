吉爾吉斯投票解散國會提前1年大選 意在為總統賈帕洛夫固權

吉爾吉斯將提前1年舉行國會大選，據信意在為總統賈帕洛夫固權。圖為吉爾吉斯總統賈帕洛夫23日在聯合國大會上發言。（法新社）

吉爾吉斯國會25日投票通過解散國會提前大選。分析家指出，此舉可能意在為吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）固權。

當地媒體引述吉爾吉斯國會議長圖爾貢別克（Nurlanbek Turgunbek）的話說，大選將於今年11月30日舉行；此日期比原定的2026年11月提早1年。此外，吉爾吉斯預定2027年1月舉行總統選舉。

根據了解，國會諸公之所以同意必須提前國會大選，在於原定的國會選舉與總統大選的時間過於相近，恐對本就相對貧困、經濟依賴在俄羅斯打工的僑民匯錢回國的吉爾吉斯，帶來沉重的財政與組織負擔。

吉爾吉斯國會現由效忠賈帕洛夫的政黨主導。賈帕洛夫是民族主義兼民粹主義人士，2020年在選舉舞弊的抗議聲中上台執政。

吉爾吉斯原被視為中亞地區最民主、媒體最自由的前蘇聯附庸國，2006年與2010年的抗議曾導致總統下台；但隨著賈帕洛夫上台，吉爾吉斯的政情便漸與其更專制的鄰國靠攏；獨立媒體被禁，記者被抓，網路也被當局全面管控。

但憑藉近兩位數的強勁經濟成長，賈帕洛夫聲望居高不墜。

柏林智庫卡內基中心（Carnegie Center）的中亞問題專家馬鐵木（Temur Umarov）說，國會提前大選是賈帕洛夫試圖在2027年尋求連任之前強化政治控制，是賈帕洛夫為革新政體與鞏固其政權而採取的更廣泛舉措的一環。

