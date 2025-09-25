為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    洛基精神！奧地利3年邁「叛逆修女」逃離養老院奪回修道院

    2025/09/25 15:25 編譯陳成良／綜合報導
    奧地利年邁修女麗塔（右，81歲）、雷吉娜（左，86歲）和伯納黛特（88歲）在金石城堡修道院的小禮拜堂中，與支持者一同作彌撒。三位修女此前曾逃離養老院，奪回故居。（法新社）

    奧地利年邁修女麗塔（右，81歲）、雷吉娜（左，86歲）和伯納黛特（88歲）在金石城堡修道院的小禮拜堂中,與支持者一同作彌撒。三位修女此前曾逃離養老院,奪回故居。（法新社）

    奧地利近日上演一場充滿「洛基精神」的戲劇性故事。三位年齡介於81至88歲的年邁修女，在去年底遭天主教會「違背意願」強制送往養老院後，本月稍早成功「逃離」。她們隨後在支持者協助下，奪回金石城堡（Goldenstein Castle）修道院，該修道院已作為私立學校近150年。據《法新社》報導，這場「叛逆」行動引發國際媒體關注，年邁修女與教會上級衝突浮上檯面。

    這3位修女麗塔（Rita）、雷吉娜（Regina）和伯納黛特（Bernadette）聲稱，教會以她們「患有嚴重失智症」為由，未經諮詢就將她們從修道院強制轉移。她們的前學生艾娃-瑪麗亞·西伯（Eva-Maria Seeber）為恩師抱不平，直言：「你不能不問過他們就隨意搬遷老人。這太殘忍了。」她更透露，其中兩位修女是「直接從醫院」被送到養老院。

    師生相挺奪回故居 修女喜喊「回到天堂」

    在超過150位前學生和支持者的協助下，修女們奇蹟式地重返「廢棄」的修道院。修女伯納黛特（Bernadette）回憶，請鎖匠開門後，她們終於回到各自的小室。儘管修道院當時斷水斷電，她們仍感到無比喜悅，直呼「終於回到修道院的家了，感覺就像天堂一樣」。前學生瑪蒂娜·克里斯普勒（Martina Krispler）也說：「她們從回來的第一天起就容光煥發。」

    修女們的行動讓她們與教會關係急劇惡化。掌管修道院的賴歇爾斯貝格修道院（Reichersberg Abbey）院長格拉斯爾（Markus Grasl），指控修女們「正違背自願許下的誓言」。但前學生克里斯普勒（Krispler）則批評教會處置官僚。

    修女慢跑影片爆紅 洛基精神感動國際

    為爭取留在修道院終老的權利，修女們訴諸社群媒體與募款平台，已累積超過1.4萬歐元善款。其中一段81歲修女麗塔，穿著修女服伴隨電影《洛基》（Rocky）主題曲慢跑的影片，在社群媒體上爆紅，吸引逾5.15萬追蹤者。修女伯納黛特（Bernadette）感嘆，教會曾承諾她們可終老故居，但如今卻打破承諾，這讓她感到唯一失望。她們堅韌的「洛基精神」，感動了無數國際網友。

    圖 圖
    圖 圖
