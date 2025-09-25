駭人棄嬰！「膠水封嘴、石塞口」防哭出聲 男嬰被丟垃圾堆

這名出生僅數週的男嬰，被發現時嘴裡塞著石頭、雙唇遭膠水黏住遺棄荒野，手段極其殘忍。（圖翻攝自X）

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）日前驚傳駭人棄嬰案，一名剛出生不久的新生男嬰，被發現遭遺棄於石堆與垃圾堆中，嘴裡被塞入石頭，雙唇更被膠水黏住，顯然是為了阻止哭聲引起注意，意圖使其自生自滅，手段殘忍至極。根據英國《鏡報》報導，當地警方已展開調查，積極追查男嬰父母。

這名男嬰是23日在拉賈斯坦邦比爾瓦拉（Bhilwara）地區被一名牧民發現。當時男嬰躺在石頭與垃圾堆中，奄奄一息。牧民與其他村民緊急撬開他的嘴，拿出口中的石頭，男嬰才隨即大聲哭泣。眾人立刻將男嬰送往醫院搶救。醫生評估男嬰約15至20天大，除了嘴巴被黏住，大腿上也發現膠水痕跡。警方研判，兇手刻意在嬰兒口中塞入石頭並用膠水封嘴，正是為了阻止他的哭聲引人注意。

拉賈斯坦邦警方已全面展開調查，目前正比對附近醫院的分娩紀錄，希望找出近期生產的婦女。同時，警方也對當地居民進行訪談，積極追查男嬰父母身分。警方表示，調查仍在進行中，男嬰目前持續接受醫療照護。此案的殘忍手法，讓醫護人員與村民皆感到震驚。

棄嬰事件層出不窮 凸顯社會底層困境

這起案件再次凸顯印度嚴峻的棄嬰問題。本月稍早，昌迪加爾（Chandigarh）就有一名5個月大女嬰被棄置灌木叢；恰爾肯德邦（Jharkhand）也有嬰兒遭丟排水溝導致骨折。此外，今年6月馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）一間孤兒院外也發現一名出生僅2天的棄嬰，父母疑因「精神和經濟困難」無法撫養而留信遺棄。這些頻繁發生的悲劇，反映了印度社會底層所面臨的生存困境與挑戰。

獲救的男嬰躺在醫院病床上（圖翻攝自X）

