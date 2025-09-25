普吉島皮卡車上活春宮！裸身男女「背後式」激戰影片瘋傳

泰國普吉島一對外國男女在皮卡車上嘿咻，引發當地居民不滿。（擷取自ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์/FB）

泰國觀光勝地普吉島遊客脫序行為頻傳，近日一對外國男女在行駛中的皮卡車後車廂「背後式嘿咻」，影片在社群網路迅速擴散後，引發當地民眾強烈不滿與警方介入調查。

綜合泰媒報導，24日晚間，這段15秒的影片在網路上曝光。影片中一名外國男子從後方摟住一名女子的腰，而這名女子則抓著綁在黑色皮卡後車廂的繩子，赤裸的兩人就在飛馳的皮卡車上發生性關係。

影片由同路駕駛者拍下並上傳，拍攝地點疑為普吉島孟縣（Muang）一帶的繞城公路，影片中車輛一邊行駛、一邊閃動危險警示燈，行徑被指出不僅違反公序良俗，也存在嚴重交通安全風險。

目前泰國警方表示已取得影片並展開調查，但尚未對涉案男女發出正式身分或國籍的確認。部分媒體及網路留言稱該對情侶為俄羅斯籍，並猜測其中一人可能為成人內容創作者，但警方與當地行政單位尚未證實相關說法。

當地居民及網友對此事表達強烈譴責，呼籲當局嚴懲並將涉案者驅逐出境。多數留言除要求依法究責外，也擔憂類似畫面可能驚嚇到路邊或車內的目擊兒童，並批評外來遊客不尊重泰國法律與社會秩序。有居民指出，若當地執法單位放任不管，將損害普吉島作為國際旅遊目的地的形象。

