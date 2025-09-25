為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    普吉島皮卡車上活春宮！裸身男女「背後式」激戰影片瘋傳

    2025/09/25 14:54 即時新聞／綜合報導
    泰國普吉島一對外國男女在皮卡車上嘿咻，引發當地居民不滿。（擷取自ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์/FB）

    泰國普吉島一對外國男女在皮卡車上嘿咻，引發當地居民不滿。（擷取自ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์/FB）

    泰國觀光勝地普吉島遊客脫序行為頻傳，近日一對外國男女在行駛中的皮卡車後車廂「背後式嘿咻」，影片在社群網路迅速擴散後，引發當地民眾強烈不滿與警方介入調查。

    綜合泰媒報導，24日晚間，這段15秒的影片在網路上曝光。影片中一名外國男子從後方摟住一名女子的腰，而這名女子則抓著綁在黑色皮卡後車廂的繩子，赤裸的兩人就在飛馳的皮卡車上發生性關係。

    影片由同路駕駛者拍下並上傳，拍攝地點疑為普吉島孟縣（Muang）一帶的繞城公路，影片中車輛一邊行駛、一邊閃動危險警示燈，行徑被指出不僅違反公序良俗，也存在嚴重交通安全風險。

    目前泰國警方表示已取得影片並展開調查，但尚未對涉案男女發出正式身分或國籍的確認。部分媒體及網路留言稱該對情侶為俄羅斯籍，並猜測其中一人可能為成人內容創作者，但警方與當地行政單位尚未證實相關說法。

    當地居民及網友對此事表達強烈譴責，呼籲當局嚴懲並將涉案者驅逐出境。多數留言除要求依法究責外，也擔憂類似畫面可能驚嚇到路邊或車內的目擊兒童，並批評外來遊客不尊重泰國法律與社會秩序。有居民指出，若當地執法單位放任不管，將損害普吉島作為國際旅遊目的地的形象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播