Coldplay演唱會抓姦事件大反轉！ 綠帽夫竟也在現場與其他女子約會

Astronomer的CEO拜倫與人事總監克里斯汀疑似偷情，在Coldplay演唱會被抓包。（圖擷取自TikTok）

美國新創公司「Astronomer」執行長拜倫（Andy Byron）與人事總監克里斯汀（Kristin Cabot）日前在樂團Coldplay演唱會上遭「親吻鏡頭」（Kiss Cam）抓包疑似有婚外情，成為全球話題；現案情又出現驚人大反轉，克里斯汀的丈夫被傳出也在同一個演唱會現場與其他女子約會。

兩名已婚的「Astronomer」執行長拜倫與人事總監克里斯汀今年7月在樂團Coldplay演唱會約會，不料兩人環抱時入鏡「親吻鏡頭」，克里斯汀立即摀臉轉身不願面對鏡頭，拜倫則蹲下躲避，影片在網路上瘋傳，樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）當時戲稱「他們要麼是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」

請繼續往下閱讀...

相關影片也在網路瘋傳，成為熱門話題，拜倫與克里斯汀先後從Astronomer離職。克里斯汀也與丈夫安德魯（Andrew Cabot）離婚，拜倫現也與妻子分居。

現有消息人士向英《泰晤士報》爆料，克里斯汀丈夫安德魯當時竟也在當晚的Coldplay演唱會上與其他女子約會，而這名女子現在已經成為安德魯的新女友。

安德魯的發言人強調，在Coldplay演唱會事件之前兩人早已分居數週了，強調「在那晚之前，兩人就已經決定要離婚」，現離婚程序進行中，希望外界保留他們的隱私。

