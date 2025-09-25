月薪僅32K卻入手豪車 他得知親姊「副業身分」當場崩潰

日本男子分享，親生姊姊每月薪資僅有16萬日圓，直到某日她突然開著一輛價值不斐的紅色Lexus LC跑車，讓一家人震驚不已。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

不少人會透過斜槓副業，來增加自己的額外收入。近來一名日本男子分享，親生姊姊每月薪資僅有16萬日圓（約新台幣3.2萬元），直到某日她突然開著一輛價值不斐的紅色跑車，讓一家人震驚不已，事後他得知姊姊透過副業賺取大筆額外收入，然而當他知曉姊姊的「副業身分」瞬間，忍不住當場崩潰。

根據日媒《日刊SPA》報導，一位家中經營肉品店、化名「橫溝」的28歲男子透露，他的姊姊高中時代是可以參加全國大賽羽球選手，不過姊姊從大學畢業後，並未從事體育相關行業，而是去一家設備製造商上班，每月薪資僅16萬日圓，為此姊姊時常向親朋好友抱怨薪資太低，並考慮去找份兼職增加書收入。

請繼續往下閱讀...

直到某日，橫溝待在肉品店內等待姊姊回家，卻突然聽到店外傳來一陣低沉的引擎聲，於是轉頭望向店外，發現是一輛很豪華的紅色Lexus LC跑車，並看著姊姊坐在駕駛座上，讓他忍不住驚訝詢問姊姊這是誰的車，姊姊則一臉淡定回應，「我的啊，最近買的」，不僅如此，姊姊還一改過往樸素穿搭，變得相當俐落又漂亮。

目睹姊姊的驚人改變，讓橫溝對此百思不得其解，其他家人也感到非常錯愕。等到這場事件過後一週，橫溝照常打開手機上網，觀看自己最喜歡、長期課金支持的漂亮女直播主節目，未料對方的濾鏡突然出現故障，讓螢幕瞬間露出女直播主的真面目，他定睛一看，竟是自己姊姊的臉，衝擊性真相讓他當場嚇傻，手機還被摔到地上。

事後橫溝鼓起勇氣，詢問姊姊正在從事的副業身分，對方直接大方承認，甚至還邀請他之後若也時間，可以一起幫忙自己的直播拍攝工作，以及進行影片後製，「雖然衝擊性很大，但我第一次看到姊姊如此有活力。她不單單是換了豪車或改變外型，而是真的找到適合自己的人生舞台。」

消息曝光後，引起不少日本網友熱烈討論。另外，根據台灣Lexus官網顯示，Lexus LC有許多車款且建議售價不同，從新台幣620萬至650萬元皆有。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法