    首頁 > 國際

    葉門青年運動無人機襲以色列 造成22人受傷

    2025/09/25 12:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    葉門青年運動24日向以色列發射無人機，導致以色列南部城市埃拉特有22人受傷。（擷自X@mishtal）

    葉門青年運動24日向以色列發射無人機，導致以色列南部城市埃拉特有22人受傷。（擷自X@mishtal）

    以色列醫護人員稱，葉門青年運動24日向以色列發射無人機，導致南部城市埃拉特（Eilat）有22人受傷。

    根據《美聯社》報導，青年運動在聲明中表示，向以色列發射2架無人機。對此以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在X上警告青年運動說，任何傷害以色列的人都將受到7倍的傷害。

    以色列軍方指出曾試圖攔截無人機，但沒有透露更多細節。以色列紅十字會說，傷者已被送往醫院，其中2人「四肢嚴重受傷」。

    這起攻擊事件罕見突破以色列飛彈先進防禦系統，該系統先前已大大限制此類攻擊造成的傷亡。

    伊朗支持的葉門青年運動經常向以色列發射無人機和飛彈，並襲擊國際船隻。青年運動主張，此類行動是對巴勒斯坦的支持。

    另外衛報（The Guardian）聲稱，在此襲擊事件發生的前幾日，青年運動也向以色列發射1架無人機。該無人機最終墜毀在埃拉特的酒店區造成物質損失，但沒有人員傷亡。

