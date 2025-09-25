暗罵川普？習近平以全球氣候領導人自居宣布新減排目標

中國國家主席習近平24日在聯合國氣候變化大會以影片發表致詞。（法新社）

中共領導人習近平昨天（24日）在向聯合國大會發表的影片談話中表示，綠色低碳轉型是時代潮流，並指責一些國家正背離應對全球變暖的努力。他這段話被視為隱晦批評美國總統川普，因川普在前一天才稱氣候變化是一個「騙局」。

《華爾街日報》報導，習近平在根據《巴黎協定》提出一項新的溫室氣體減排計劃時，不點名批評了川普。習近平在影片中表示，「綠色低碳轉型是時代潮流」，「儘管個別國家逆流而動，但國際社會應當把握正確方向。」

習近平發表此番言論的前一天，川普稱氣候變化是一個「騙局」，並表示可再生能源和移民問題正在摧毀西方國家。

據報導，上述發言顯示美、中兩國領導人對乾淨能源和氣候變化截然不同的態度。中國已成為乾淨能源技術的主導製造商和10年前簽署的國際氣候協議《巴黎協定》的捍衛者；川普則讓美國退出該協定，並正將經濟導向化石燃料。

中國的計劃承諾擴大乾淨能源。中國首次承諾在全經濟範圍內減排，目標是到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%-10%。然而，該目標令環保組織等感到失望，因為它未具體說明峰值是多少。

中國是世界最大溫室氣體排放國，約佔全球總排放量三分之一。氣候科學家表示，中國的排放軌跡極大影響全球未來的氣候暖化路徑。

