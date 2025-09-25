為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    暗罵川普？習近平以全球氣候領導人自居宣布新減排目標

    2025/09/25 12:10 即時新聞／綜合報導
    中國國家主席習近平24日在聯合國氣候變化大會以影片發表致詞。（法新社）

    中國國家主席習近平24日在聯合國氣候變化大會以影片發表致詞。（法新社）

    中共領導人習近平昨天（24日）在向聯合國大會發表的影片談話中表示，綠色低碳轉型是時代潮流，並指責一些國家正背離應對全球變暖的努力。他這段話被視為隱晦批評美國總統川普，因川普在前一天才稱氣候變化是一個「騙局」。

    《華爾街日報》報導，習近平在根據《巴黎協定》提出一項新的溫室氣體減排計劃時，不點名批評了川普。習近平在影片中表示，「綠色低碳轉型是時代潮流」，「儘管個別國家逆流而動，但國際社會應當把握正確方向。」

    習近平發表此番言論的前一天，川普稱氣候變化是一個「騙局」，並表示可再生能源和移民問題正在摧毀西方國家。

    據報導，上述發言顯示美、中兩國領導人對乾淨能源和氣候變化截然不同的態度。中國已成為乾淨能源技術的主導製造商和10年前簽署的國際氣候協議《巴黎協定》的捍衛者；川普則讓美國退出該協定，並正將經濟導向化石燃料。

    中國的計劃承諾擴大乾淨能源。中國首次承諾在全經濟範圍內減排，目標是到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%-10%。然而，該目標令環保組織等感到失望，因為它未具體說明峰值是多少。

    中國是世界最大溫室氣體排放國，約佔全球總排放量三分之一。氣候科學家表示，中國的排放軌跡極大影響全球未來的氣候暖化路徑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播