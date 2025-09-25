澤倫斯基「魅力攻勢」奏效！川普從看衰到力挺烏克蘭 揭白宮密會大逆轉

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普（右），23日在紐約聯合國總部舉行會談。澤倫斯基透過半年的「魅力攻勢」，成功扭轉川普對俄烏戰爭的悲觀態度，促使川普立場轉向支持。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基透過半年的「魅力攻勢」，成功扭轉了美國總統川普對俄烏戰爭的悲觀態度。根據《華爾街日報》報導，川普一改數月前對烏克蘭「你沒牌」的看衰言論，在聯合國大會場邊會晤澤倫斯基後，公開讚揚烏軍表現，並稱烏克蘭「有能力贏回所有失土」，展現了戲劇性的立場轉變。

報導指出，半年前在白宮橢圓形辦公室，川普曾直言烏克蘭「你沒牌」，甚至副總統范斯還指責澤倫斯基不知感恩，最終烏克蘭代表團遭驅離。澤倫斯基為此寫信表達遺憾，並迅速同意美方停火提議。在隨後的教宗方濟各（Pope Francis）葬禮上，兩人私下會談15分鐘，川普形容是「一場美好的會面」，並罕見地批評了俄羅斯總統普廷。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基為修補關係費盡心思。他調整形象，一改二月會面的軍服風格，在八月與23日的會面中換上黑色西裝外套，獲得川普讚賞。同時，川普身邊長期支持對烏強硬立場的官員，如烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）和新任聯合國大使、前國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），也向川普更新戰場情報，強調俄羅斯進展甚微，並告知烏克蘭有新的反攻計畫，這些都影響了川普的判斷。

川普態度轉變 烏克蘭謹慎樂觀

川普的言辭轉變，也伴隨著承諾將繼續向北約（NATO）歐洲成員國出售武器，再由其轉交烏克蘭。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）對此表示謹慎樂觀，在社群媒體上發布肌肉二頭肌表情符號，並截圖白宮稱澤倫斯基為「勇敢的人」的貼文。然而，烏克蘭反對派議員澤列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）則在社群媒體上表示，川普的言論「毫無意義，也不會有任何後果」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，澤倫斯基的觀點目前在川普那裡佔據主導，但俄羅斯仍將有機會向白宮傳達其立場。美國國務卿魯比歐也在24日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。這顯示儘管川普態度有所轉變，其在俄烏戰爭上的外交牌局仍在持續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法