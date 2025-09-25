為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普怒控聯合國「三重破壞」！手扶梯、讀稿機、音響都出包要求徹查

    2025/09/25 10:24 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（後），23日抵達紐約聯合國總部，準備出席第80屆聯合國大會。川普事後聲稱，手扶梯在此行中曾「嘎然而止」，是其遭遇「三重破壞」之一。（路透）

    針對23日在聯合國總部遭遇的種種不順，美國總統川普已將事件定調為「三重破壞（triple sabotage）」，怒火升級。根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普24日發文，除了重提手扶梯停止與讀稿機失靈，更驚爆連其演講時的會場音響都被關閉，導致包括第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在內的世界領袖，幾乎聽不到其演講內容。

    川普在他自創的社群平台上怒控：「昨天在聯合國發生了一件『真正的恥辱』事件——不是一件，不是兩件，而是三件非常險惡的事件！」他指控首先是前往主要演講廳的手扶梯突然「嘎然而止」，他與梅蘭妮亞幸好緊握扶手才未「臉朝下摔到鋼製台階的尖銳邊緣」，並強調這「絕對是蓄意破壞」。川普引用《倫敦時報》先前報導聯國員工「開玩笑要關閉手扶梯」的內容，揚言「那些這樣做的人應該被逮捕！」

    讀稿機失靈 音響遭關 梅蘭妮亞也沒聽到

    川普抱怨的第二個問題是，他發表演講時，讀稿機在前15分鐘內完全沒有運作。但他最憤怒的指控是第三點：「演講結束後，我被告知演講大廳的音響完全關閉了，世界領袖們，除非使用翻譯耳機，否則什麼都聽不到。」川普表示，他演講後第一個見到的是梅蘭妮亞，她坐在最前排，當川普問她「我表現如何？」時，梅蘭妮亞回說：「我一個字都沒聽到。」川普堅稱「這不是巧合，這是聯合國的『三重破壞』。他們應該為自己感到羞恥。」

    聯合國否認不法 白宮秘書誓言追查到底

    對於川普的指控，聯合國方面則表示，初步調查似乎沒有發現不法行為。但白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）並未接受此解釋，她誓言將追查到底。她此前曾發文指出：「如果聯合國有人故意在總統和第一夫人踏上手扶梯時將其停止，他們需要立即被解僱並接受調查。」她並強調，包括美國特勤局在內的人員，都在調查此事。

