    首頁 > 國際

    超凶！美加州出現凶猛松鼠 至少2人被送往急診室

    2025/09/25 11:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國加州馬林郡聖拉斐爾出現1隻兇猛松鼠，該松鼠已經導致至少2人受傷，不得不前往醫院急診室就醫。（美聯社）

    雖然松鼠外貌可愛，但不代表其完全無害。美國加州馬林郡（Marin County）聖拉斐爾（San Rafael）居民正密切關注1隻凶猛松鼠，該松鼠已經導致至少2人被送往醫院急診室接受治療。

    根據美聯社報導，黑布萊克（Joan Heblack）表示，她在聖拉斐爾盧卡斯山谷（Lucas Valley）社區散步時，突然一隻​​松鼠衝過來攻擊她的腿並抓咬不放。

    黑布萊克指出，松鼠當時緊緊咬住她的腿，尾巴還在不停甩動，嚇得她大喊「快走開！快走開！」

    坎波伊（Isabel Campoy）也指出，她在同一區域散步時遭到攻擊。她聲稱該松鼠從地上突然撲到她臉上，然後爬到她的手臂上並啃咬，使她手臂流血。

    黑布萊克和坎波伊遭受松鼠攻擊後，都被送往了急診室。該社區已張貼關於松鼠的警告，強調已有超過5人被「脾氣暴躁」的松鼠襲擊。

    馬林郡動物保護協會的布洛赫（Lisa Bloch）聲稱，協會自9月中旬後從未接到類似的松鼠攻擊報告。如果該松鼠再次出現，協會將與州政府協調進行捕獲。

    布洛赫說，協會之前也遇過類似情況，原因是有人餵食野生動物。她強調，人們永遠不應該餵食野生動物。

