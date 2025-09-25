巴西聖保羅藝術大學百年校慶 未來持續與台灣學術交流

聖保羅藝術大學百年校慶在大教堂舉行感恩彌撒，由該校第五代傳人開場。（Mari Ribeiro Dantas Bryan提供）

巴西聖保羅藝術大學（CU Belas Artes）百年校慶，23日假聖保羅市中心地標大教堂舉行感恩彌撒，駐聖保羅台北經文處處長朱怡靜受邀與會，期待未來促成更多台巴高等教育學術交流。

聖保羅藝術大學由20世紀初聖保羅藝文圈的活躍分子佩德羅‧卡爾丁（Pedro Augusto Gomes Cardim）創立於1925年9月23日，是巴西聖保羅歷史最悠久的藝術大學，設計阿芭蕾西妲（Aparecida）國家聖母院的巴西名建築師倪托（Benedito Neto）就是畢業於該校建築系，包括巴西現代大文豪安德拉德（Mario de Andrade）、藝術大師沃琵（Alfredo Volpi）等人，都曾任教於聖保羅藝大。

請繼續往下閱讀...

今年適逢該校百年校慶，23日特別選在聖保羅市中心的宗教地標大教堂（Catedral da Sé）舉辦感恩彌撒，並將於28日在聖保羅歌劇院（Teatro Municipal de São Paulo）進行百年慶祝大會。

該校電影系曾與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）合辦台灣電影展，促進台灣影視在巴西的能見度。目前亦正與世新大學洽談姐妹校合作，期透過學術交流與文化互動，深化台巴雙邊關係。

卡爾丁家族第三代傳人的校長保羅．卡爾丁（Paulo Cardim）因此對台灣特別有感情，特邀駐聖保羅台北經文處處長朱怡靜參與該校系列校慶活動。

朱怡靜表示，身為天主教徒，能在百年校慶彌撒中見證這一歷史時刻，深感榮幸與感動。她期盼未來能與聖保羅藝術大學展開更多合作，讓台灣與巴西的藝術激盪出更多的火花。

聖保羅藝術大學百年校慶在大教堂舉行感恩彌撒。（記者謝如欣攝）

駐聖保羅經文處長朱怡靜（右）與卡爾丁校長，期未來雙方有更多學術及藝術合作。（記者謝如欣攝）

聖保羅藝術大學百年校慶在大教堂舉行感恩彌撒。（記者謝如欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法