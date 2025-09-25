WHO打臉川普！「普拿疼成分」與自閉症無關 籲孕婦勿聽信錯誤資訊

美國總統川普宣稱以乙醯胺酚成分為主的止痛藥「泰諾」（Tylenol）與產婦誕下自閉症兒有關。他背後站著的是美國衛生部長小羅勃甘迺迪。（路透）

2025/09/25 10:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普拋出公共衛生領域的震撼彈，聲稱懷孕期間服用含「乙醯胺酚（acetaminophen）」成分的常見止痛藥，可能與胎兒罹患自閉症的風險「非常顯著增加」有關。對此，世界衛生組織（WHO）已明確駁斥。根據《衛報》報導，世衛24日發布聲明強調，普拿疼（Panadol）及泰諾（Tylenol）等品牌止痛藥的主要成分乙醯胺酚，與自閉症並未發現「一致的關聯」，並呼籲所有孕婦應繼續遵循醫師或醫護人員的建議。

此爭議起因川普22日偕同衛生及公共服務部（HHS）部長小羅勃甘迺迪（Robert F Kennedy Jr），針對乙醯胺酚發出警告。川普更直接表示：「服用泰諾不好…所有孕婦在懷孕期間都應該與醫生討論限制這種藥物的使用。」此宣布也包含計畫啟動新研究，檢視兒童疫苗與自閉症的潛在連結。

科學共識：無關聯 譴責誤導言論

然而，世衛對此強調，所有藥物在懷孕期間，尤其在懷孕初期，都應謹慎使用。但其指出，先前提出乙醯胺酚相關警示的研究本身存在缺陷，且已被學術界否定。世衛同時重申疫苗立場，表示「來自許多國家的大規模、高品質研究，都得出相同結論」—疫苗不會導致自閉症。美國婦產科醫師學會（ACOG）也發布聲明，譴責此類說法不僅令臨床醫師擔憂，更是不負責任，向孕婦傳達了「有害且混淆」的訊息。

自閉症成因複雜 疫苗免疫防護至關重要

WHO強調，過去50年來，其指導下的全球免疫接種工作已成功預防至少1.54億人死亡，目前的疫苗接種計畫「對於每個兒童和社區的健康福祉至關重要」。自閉症影響全球約6200萬人，即約每127人中有1人受影響。其確切成因仍不明，研究人員普遍認為是遺傳與環境因素的綜合作用。此議題預計將成為25日聯合國心理健康與非傳染性疾病高級別會議的焦點。

