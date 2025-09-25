為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本女市長頻與人夫男下屬進出情趣旅館 辯稱「只是談公事」

    2025/09/25 10:43 即時新聞／綜合報導
    日本群馬縣前橋市42歲市長小川晶被爆與已婚男下屬多次進出情趣旅館。（擷取自akira.1221/IG）

    日本群馬縣前橋市42歲市長小川晶被爆與已婚男下屬多次進出情趣旅館。（擷取自akira.1221/IG）

    日本群馬縣前橋市42歲市長小川晶（小川あきら）近日被日媒募集過去2個月內多次與市府一名已婚高層男官員進出情趣旅館。對此，她昨晚召開記者會承認確有此事，但聲稱兩人只是到旅館談論公事。

    根據日媒《NEWSポストセブン》報導，小川晶目前單身，但該名男官員已經結婚、有家庭，兩人在短短2個月內至少光顧同一間情趣旅館高達6次，且不分上班平日或是週末假日，每次停留約3小時，單次休憩費約5300至5700日圓（約新台幣1084元到1166元）。

    這類「旅館會議」累計超過10次，兩人有時候甚至搭乘公務車前往，引發是否濫用公務資源的質疑。即便在9月10日群馬縣發布破紀錄強降雨警報當天，2人仍一同進出旅館，更令外界質疑小川晶身為市長是否失職。

    小川晶昨（24）晚召開記者會坦承確實前往，但強調是與該名官員進行工作相關的諮詢與會議，並解釋餐廳與卡拉OK店無法好好討論公務，才會接受對方建議改在旅館。她強調兩人「沒有跨越男女界線」，但承認地點選擇容易引發質疑，已深刻反省並致歉。

    針對動用公務車前往情趣旅館一事，小川晶辯稱，即便是參加私人酒會也必須以公務車往返，但此說法引發外界質疑，若真屬公務諮詢，為何不更公開透明。至於是否請辭，小川晶表示將與律師及支持者等第三方協商後再決定。

    前橋市為群馬縣人口第二大城，也是縣廳所在地。小川晶去年3月上任，成為該市首位女市長，今年1月還曾率團訪台，與台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善會面，推動農產與觀光交流。

