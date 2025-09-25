川普擬10月訪日 將與石破茂繼任者會晤

日本政府相關人士25日透露，正與美國政府協調川普10月訪問日本的相關事宜。（路透資料照）

美國總統川普（Donald Trump）10月底將赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人峰會。日本政府相關人士25日透露，正與美國政府協調川普趁此機會訪問日本的相關事宜。

《共同社》報導，若協調順利，將是川普今年1月第二度入主白宮後首次訪日，並促成川普與新任日本首相首次舉行會談，屆時強化同盟、對美投資計畫等預計成為主要議題。日本首相石破茂已經宣布辭職，繼任者將於10月透過首相指名選舉產生。

請繼續往下閱讀...

據悉，目前美日政府正朝向「訪韓前先訪日」的方向展開討論。這同時將是川普自2019年6月出席在大阪市舉行的20國集團（G20）領導人峰會以來首次訪日。

APEC領導人峰會將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行。川普有意在峰會期間與中國國家主席習近平面對面會談。據英國媒體報導，北京此前曾向華府提議在北京舉行領導人會談，但川普並未答應在年底前訪中。

東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國馬來西亞總理安華透露，川普預計將出席10月26日至28日在馬國舉行的東協相關會議。

