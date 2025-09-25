為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普稱在聯大遭遇陰謀「三重破壞」 美國特勤局要查

    美國總統川普表示他23日在聯合國大會遭遇「三重破壞」，並強調美國特勤局將對這些問題進行調查。（路透）

    2025/09/25 09:40

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普24日社群媒體上表示，他23日在聯合國大會遭遇「三重破壞」（triple sabotage），電扶梯、讀稿機、演講現場播音不巧都故障，強調美國特勤局將對這些事故進行調查。

    根據美聯社報導，川普24日指出他因在聯合國大會遭遇3起事故而心情不好，且他認為這些事故是針對他的陰謀。

    第一起事故是，自動扶梯在川普及其隨行人員乘坐時「突然停止」。川普認為此事「絕對是故意破壞」，要求聯合國保存關於自動扶梯停止運作錄影帶，以方便美國特勤局調查。

    第二起事故是，川普發表演說時提詞機「突然故障」。

    第三起事故是，會場聽眾只有透過戴著翻譯耳機才能聽到川普演講。川普聲稱，坐在台下的妻子告訴他，演講全程都聽不見他說的話。

    川普強調，這3起事故並非巧合，而是三重破壞行為。他正在尋求對此事進行調查。

    值得注意的是，聯合國有回應川普遭遇的前兩起事故。聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，跑在川普前面的美國代表團攝影師可能在「無意中」觸發自動扶梯頂部的停止裝置。1位不願透露姓名的聯合國官員也說，川普的提詞機是由白宮負責操作。

