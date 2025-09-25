為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    援助加薩船隊遭無人機夜襲！義大利海軍護航 船員驚揭通訊被干擾

    全球蘇木德船隊（GSF）旗下的「阿爾瑪號」船隻，2025年9月9日在突尼西亞外海遭不明火光襲擊。該船隊曾指控其船隻在突尼西亞港口遭無人機攻擊。（美聯社）

    2025/09/25 08:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕載運人道援助物資前往加薩的「全球蘇木德船隊」（Global Sumud Flotilla）24日聲稱，約50艘船隻在希臘外海國際水域遭多架無人機夜襲。根據《路透》報導，船隊成員指控通訊先被「ABBA音樂」干擾，隨後遭投擲震撼彈與癢癢粉，造成船隻受損。此事件引發義大利政府高度關切，已譴責攻擊並派遣海軍巡防艦馳援，主要保護義大利公民。瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）亦在船隊中。

    船隊發言人史塔西努（Marikaiti Stasinou）表示，無人機襲擊發生在希臘加夫多斯島（Gavdos）外海約56公里的國際水域，約有12架無人機參與攻擊。2名船上的義大利歐洲議會議員透露，攻擊前無線電突然響起「非常大聲的ABBA音樂」，隨後無人機便投擲了震撼彈與癢癢粉，造成部分船隻的船帆受損，攻擊持續約3小時。全球蘇木德船隊歸咎於以色列及其盟友，強調不會被嚇倒，將繼續航行。

    義大利譴責襲擊 派軍艦保護公民

    針對此次襲擊，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）已發表聲明，對「不明襲擊者」的行為表達「最強烈譴責」。他並緊急下令，將原先在克里特島北部海域的義大利海軍多用途巡防艦「法桑號」（Fasan），轉向事發海域，執行「可能的救援行動」，主要任務是保護船隊中的義大利公民。全球蘇木德船隊呼籲各國提供有效保護，包括海上護航或派遣外交觀察員，稱義大利已邁出第一步。

    以色列重申封鎖 強調不允許突破

    以色列外交部針對船隊行動重申其強硬立場，強調不會允許船隻進入活躍戰區，也不會允許任何違反合法海軍封鎖的行為。但對於此次無人機襲擊，以色列方面未對是否負責發表任何評論。「全球蘇木德船隊」月初從西班牙巴塞隆納啟航，旨在突破以色列對加薩的封鎖，以色列已在6月和7月兩度成功阻止類似嘗試。

    畫面顯示，全球蘇木德船隊（GSF）旗下的「阿爾瑪號」船隻，9月9日在突尼西亞外海遭不明火光襲擊。該船隊曾指控其船隻在突尼西亞港口遭無人機攻擊（路透）

