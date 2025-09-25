ICE德州辦公室遭槍擊釀1死2傷！槍手自戕、子彈刻字「反ICE」

位於德州達拉斯的ICE辦公室24日遭到槍手襲擊，導致1死2傷，傷者情況危急；槍手則是飲彈自盡。（法新社）

2025/09/25 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普展開第二任期後，針對非法移民大舉驅逐，主要權責單位由聯邦移民暨海關執法局（ICE）負責，而ICE也成為眾矢之的。位於德州達拉斯（Dallas）的ICE辦公室24日遭到槍手襲擊，導致1死2傷，傷者情況危急；槍手則是飲彈自盡，警方則發現槍手身旁未使用的子彈上，寫著「反ICE」的字樣。

綜合外媒報導，美國國土安全部24日發表聲明指出，一名槍手24日上午鎖定美國移民暨海關執法局的達拉斯辦事處，從附近的屋頂向辦事處開槍，進行無差別射擊，包括襲擊位於出入口的一輛貨車，導致3名被拘留者中槍，其中1人死亡，另外2人送醫後情況仍危急。槍手被發現死於自戕，而在這起事件中，ICE人員沒有傷亡。

請繼續往下閱讀...

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在社群平台「X」貼出子彈照片，並表示目前調查仍在進行中，初步審查證據顯示，這次攻擊背後存在意識形態動機。

墨西哥外交部透過聲明表示，在此案中受傷的其中1人是墨西哥公民，墨西哥駐達拉斯總領事館已確認此事，對受傷的墨西哥公民表達關切，要求美方清查槍擊事件的經過，並要求允許該墨西哥公民不受限制地進入墨西哥。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

警方發現槍手身旁未使用的子彈上，寫著「反ICE」的字樣。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法