    首頁　>　國際

    川普據報25日簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

    2025/09/25 05:03

    〔中央社〕路透社引述白宮消息人士指出，美國總統川普（Donald Trump）將於25日簽署TikTok協議。另有媒體報導，中國已同意TikTok交易條款。

    路透社報導，白宮本週稍早曾表示，川普將宣布一項將TikTok美國業務從中國母公司字節跳動剝離的協議，將符合2024年相關法律規定，投資者將包括美國科技公司甲骨文（Oracle）及私募股權公司銀湖（Silver Lake）。

    彭博（Bloomberg News）今天引述美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指稱，中國已同意TikTok交易條款。

    TikTok在美國有1.7億用戶，川普曾稱TikTok幫助他贏得去年總統大選。川普在他的TikTok個人帳號有1500萬追隨者，白宮上月也正式推出其TikTok官方帳號。

    美國一項聯邦法律以國家安全為由，要求字節跳動出售TikTok美國業務，否則將在美國面臨禁令，這項法律原定於川普今年1月就職前一天生效。

    川普上任後已數度簽署行政命令，延長TikTok「不賣就禁」寬限期，目前已延長至12月16日。（編譯：陳正健）1140925

