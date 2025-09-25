殖民時期節育醜聞　丹麥總理正式向格陵蘭婦女道歉

2025/09/25 04:15

〔中央社〕丹麥總理佛瑞德里克森今天在格陵蘭正式向過去遭強制節育的受害者道歉；這項節育計畫不僅讓格陵蘭人留下難以抹滅的身心創傷，也使格陵蘭與前殖民國丹麥關係緊張。

綜合法新社和路透社報導，在1960年代末期至1992年間，丹麥政府為了控制格陵蘭島人口數量，在未取得同意的情況下，對大約4500名格陵蘭婦女強制植入子宮內避孕器，約占當時格陵蘭育齡婦女的一半，其中年紀最輕的女孩只有12、13歲。

請繼續往下閱讀...

身穿黑衣的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在格陵蘭首府努克（Nuuk）的道歉儀式中表示：「我認為，除非我們敢於揭開最黑暗的篇章，否則我們就無法實現許多人渴望更平等、更恰當的關係。」

佛瑞德里克森對受害者說：「因此，我今天的道歉不僅關乎過去，也關乎現在與未來，以及我們彼此之間必須存在的信任。」

許多受害女性曾飽受嚴重腹痛之苦，甚至因此失去生育能力、身心受創。

同樣身著黑衣的格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）說：「獲得道歉並不代表我們接受曾經發生過的事情。但下一步該怎麼做，取決於我們所有人。」

許多身穿黑衣的受害者聆聽佛瑞德里克森的道歉，頻頻拭淚。

66歲的退休人士柏特森（Kirstine Berthelsen）告訴記者，她曾經歷兩次子宮外孕、長時間住院、手術，並切除一側輸卵管，這些問題都與植入子宮內避孕器有關。

柏特森說，能親耳聽見這番道歉，對她而言至關重要。

她說：「這樣我才能繼續我的人生，不再讓仇恨、憤怒與負面情緒從內心將我吞噬。」（編譯：劉文瑜）1140925

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法