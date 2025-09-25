為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普酸拜登最新招！把白宮肖像換成自動簽名機

    美國總統川普以1張「自動簽名機」照片，取代前總統拜登的白宮肖像，藉此嘲諷拜登。（取自@MargoMartin47）

    美國總統川普以1張「自動簽名機」照片，取代前總統拜登的白宮肖像，藉此嘲諷拜登。（取自@MargoMartin47）

    2025/09/25 06:18

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普24日在白宮推出新的總統肖像展覽時，用1張「自動簽名機」（autopen）的照片，取代前總統拜登的肖像，藉此嘲諷拜登。

    川普此前曾在沒有提供任何證據的情況下指稱，拜登利用自動簽名機簽署赦免令及其他文件，以掩蓋其認知能力衰退。

    如今，川普將這項指控進一步升級，在白宮玫瑰花園走廊的新「名人步道」（Walk of Fame）中，以拜登簽名與自動簽名機的照片代替其肖像。

    川普的聯絡助理馬丁（Margo Martin）在社群平台X上發布新展覽影片時表示：「總統名人步道已在西翼走廊亮相，敬請期待……」

    影片中，鏡頭沿著走廊上一排按照時間順序懸掛的黑白、金框總統肖像掃過，最後聚焦在代表拜登的自動簽名機照片上。

    白宮還發布1張川普本人的照片，他做為第45任及第47任美國總統的肖像，分別懸掛在拜登兩側，畫面中川普正看著這個新展品。

    拜登的自動簽名機肖像，將於24日晚間玫瑰花園的晚宴上向賓客展示，川普近期已將草坪改為露台。

    本月稍早，川普在接受保守派網路媒體「每日電訊」（Daily Caller）訪問時就已經預告：「我們掛上1張自動簽名機的照片。」

    川普一貫極盡可能地抨擊拜登，將包括通貨膨脹，以及烏克蘭和加薩走廊戰爭等多重問題歸咎於他。

    拜登自動簽名機的展示，也是川普對已有200多年歷史的總統官邸進行改造的最新舉措。川普以金色裝飾覆蓋橢圓辦公室，安裝巨型旗杆，並正在建造一座大型宴會廳。

    他還將民主黨籍前總統歐巴馬的肖像從原位移動，並在白宮掛上多幅自己的肖像。

