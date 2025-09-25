為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普擬將外援轉向美國優先政策　聚焦抗中、移民及反美政權

    2025/09/25 02:15

    〔中央社〕根據美國政府提交國會的文件，川普政府計畫將18億美元外援資金轉向「美國優先」項目，包括投資格陵蘭、對抗拉美地區「反美政權」、阻止非法移民及制衡中國影響力。

    路透社今天檢視川普政府提交的國會通知（Congressional Notification），日期為9月12日。文中指出，美國為保障國家安全利益，需要將對外援助資金用於應對新挑戰，讓美國更安全、更強大、更富有。

    川普政府在這份文件中表示，這18億美元（約新台幣567億元）將用於「強化美國全球領導力」項目，著重於川普政府政策中的數個核心領域。

    這些項目包括多元化關鍵礦產供應鏈、促進戰略基礎設施投資與發展、制衡中國影響力以及「處理移民危機」等。

    這份文件提及，其中4億美元將用於歐洲相關項目，包括烏克蘭能源和關鍵礦產計畫，以及格陵蘭經濟發展與環保工作。

    川普曾指出，他希望掌控丹麥半自治領土格陵蘭島。這座島嶼是戰略要地，擁有豐富石油、天然氣以及許多高科技產業所需的礦產資源。

    這份文件還提及，在西半球方面，其中4億美元將用於阻止非法移民進入美國，制衡中國在關鍵礦產和人工智慧（AI）領域的影響力，並且「對抗委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜的馬克思主義反美政權」。

    自川普今年1月重返白宮以來，美國政府持續推動關於對外援助的大規模改革，這項方針打破了長期以來的既定觀念，即在美國全球影響力方面，食物、醫療和經濟援助是「軟實力」的重要一部分。（編譯：陳正健）1140925

