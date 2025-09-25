川普政府人手嚴重不足！馬斯克效率部狠裁員 如今急回聘

美國總務署已通知數百名原本遭裁撤的雇員，在本週結束前決定是否接受復職。（路透檔案照）

2025/09/25 00:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）在川普政府延攬下主持政府效率部（DOGE），大刀闊斧削減開支、裁撤聯邦政府雇員，但由於機關人手嚴重不足、運作失調，數百名原本被裁撤的聯邦員工近日收到通知，要求返回工作崗位。

美聯社取得的內部備忘錄顯示，總務署（GSA）已通知這些原本管理聯邦辦公空間的雇員，必須在本週結束前決定是否接受復職；若接受，將於10月6日到職，相當於享有7個月帶薪休假。

在此期間，GSA還累積了部分轉嫁給納稅人的高額開銷，因為該署持續使用數十處原本計畫終止租約，或已經到期的不動產。這些租約涉及國稅局、社會安全局，以及食品藥物管理局（FDA）等全美分散辦公室。

前GSA不動產官員貝克（Chad Becker）指出，最後導致的結果就是機關人手嚴重不足、運作失調，缺乏執行基本業務所需的人力。

貝克強調，GSA這種人事政策急轉彎，印證馬斯克與DOGE的改革過於激進、步伐過快。

成立於1940年代的GSA負責整合聯邦機關辦公場所的採購與管理。據報導，今年3月開始，數千名GSA員工因鼓勵離職或提前退休計畫而離職，另外數百人則是這波縮編行動下直接被解雇。

此次重返工作崗位的要求，呼應DOGE針對多個聯邦機關實施的回聘計畫。上月，國稅局（IRS）允許部分接受離職方案的員工留任；勞工部也召回一些接受優退方案的人員；國家公園管理局也回聘部分遭裁撤的雇員。

