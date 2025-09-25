為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    遠古巨爪恐龍「嘴咬鱷魚腳」 化石出土指向新種大盜龍

    白堊紀時期肉食恐龍Joaquinraptor嘴裡刁著遠古鱷魚前肢的模擬圖。（美聯社）

    白堊紀時期肉食恐龍Joaquinraptor嘴裡刁著遠古鱷魚前肢的模擬圖。（美聯社）

    2025/09/25 00:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕科學家根據在阿根廷發現的化石，認為這批可能屬於一種新的「大盜龍類」（Megaraptora），有著大利爪，牠口中咬著的一段遠古鱷魚的前肢骨，也隨著化石一起保留下來，可能透露這種恐龍獵食行為的線索。

    《美聯社》23日報導，這種恐龍被命名為「卡薩里氏瓦金盜龍」（Joaquinraptor casali，中文名暫譯），全長可能達7公尺，屬於神秘的大盜龍類（Megaraptora），可能生活在6600萬年前到7000萬年前，接近恐龍滅絕的時間。

    發現這批化石的研究團隊成員、阿根廷巴塔哥尼亞地質與古生物學研究所（Patagonian Institute of Geology and Paleontology）古生物學家伊比利古（Lucio Ibiricu）指出，大盜龍類以其長形頭骨，以及「巨大且非常有力的爪子」著稱，曾分布在橫跨相當於今日南美洲、澳洲和部分亞洲廣泛地區，在數百萬年間分化出多個物種。但是由於目前所發現的化石都不完整，有關這種生物如何獵食，以及其演化位置都還不清楚。

    研究團隊是在巴塔哥尼亞可韋瓦皮湖岩層（Lago Colhué Huapi）發現這批化石，包括一部分的顱骨、前肢、後肢以及尾骨，骨骼的獨特特徵，使研究人員認為這可能是新物種。

    推測化石所屬個體死亡時年齡至少19歲，死因仍是謎，不過，其嘴裡還保留著一段鱷魚遠古親戚的前肢骨，這一點可能透露出這種恐龍飲食習慣，以及牠們當時是否是史前潮濕氾濫平原的頂級掠食者。

    這份研究報告23日在《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表。未參與研究的阿根廷貝納迪諾．里瓦達維亞國家自然科學博物館（Argentine Museum of Natural Science Bernardino Rivadavia）學者艾格諾林（Federico Agnolin）表示，這隻恐龍化石，提供目前為止大盜龍類其中一份最完整的化石，「填補了關鍵空白」。

    新發現的恐龍化石Joaquinraptor模樣模擬圖，藍色部份為發現的化石部位。（美聯社）

    新發現的恐龍化石Joaquinraptor模樣模擬圖，藍色部份為發現的化石部位。（美聯社）

