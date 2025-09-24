為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    連看衰自己都不能！中國網信辦嚴打網路悲觀言論

    中國網信辦日前宣布一項為期2個月的行動，旨在遏制社群媒體、直播和短影音平台上的悲觀情緒。　（路透資料照）

    中國網信辦日前宣布一項為期2個月的行動，旨在遏制社群媒體、直播和短影音平台上的悲觀情緒。　（路透資料照）

    2025/09/24 22:52

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國強大的網路審查機制長期以來以抹殺政治異見、打擊針對共產黨領導層的辛辣批評，以及封阻敏感歷史事件的發表而聞名，如今他們又開始著手處理一項新的禍害──負面言論，旨在遏制社群媒體、直播和短影音平台上的悲觀情緒。

    中國網信辦在聲明中指出，一些被鎖定的內容「惡意曲解社會現象，選擇性誇大負面案例，並藉此機會宣揚虛無主義或其他負面的世界觀」。聲明還說，有些人「過度自嘲或放大絕望和消極情緒，從而促使其他人效仿」。

    中國已進入第5年的房地產危機所引發的經濟低迷，嚴重打擊了消費者信心，抑制了消費，並導致失業率上升，尤其是中國年輕人的失業率，這讓他們對人生前景感到黯淡。這種情緒促使年輕人熱衷於「躺平」的生活方式。「躺平」一詞描述了1種追求簡單、無壓力的生活，在2021年中國網路上迅速流行起來。

    在本週中國政府宣布了嚴厲打擊措施後，多位以記錄「躺平」生活方式而聞名的部落客報告稱，他們的影片已被刪除，社群媒體帳號也被封禁。

    中國網信辦最近也對未能有效審核其網站內容的網路平台進行了處罰。熱門社群媒體平台微博、類似短影音平台TikTok的快手（Kuaishou）和類似IG的小紅書，本月均因允許「炒作明星個人動態和瑣事」等「有害訊息」出現在熱門話題中而受到處罰。

    中國網信辦在聲明中還指出，打擊行動還涵蓋「煽動群體間極端對抗」、「傳播恐懼和焦慮」以及「煽動網路暴力和敵意」的內容。

    關注中國問題的新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，中國人對於個人前景似乎「明顯缺乏動力，甚至感到悲觀」。他表示，有理由預期北京當局將設法提振消費者信心，提高消費水平，以推動經濟成長，而「其中一個方法可能是管理網路輿情」。

