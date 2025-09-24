習近平：全力維護新疆社會穩定 築牢反恐維穩防線

中共總書記習近平今天在烏魯木齊聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作彙報。圖為習近平昨天接見各民族代表。（歐新社）

2025/09/24 22:44

〔中央社〕中共總書記習近平今天在新疆說，要全力維護新疆社會大局穩定，堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線；推進中國宗教中國化，加強文化潤疆、注重以文化人。

據新華社、央視新聞報導，習近平今天下午在烏魯木齊聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作彙報，並發表談話。

習近平提到，要全力維護新疆社會大局穩定。堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線。鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，推進中國宗教中國化，加強文化潤疆、注重以文化人，引導各族幹部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

他表示，新疆要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，牢牢扭住社會穩定和長治久安工作總目標，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，錨定中央賦予的「五大戰略定位」，凝心聚力、久久為功。

習近平強調，加強黨的領導和建設是推進新疆現代化建設的根本保證。要持續加強理論武裝，用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。全面建強基層組織，增強基層黨組織政治功能和組織功能。鞏固深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，健全正風肅紀反腐長效機制，營造風清氣正的政治生態。

他提到，兵團是實現黨中央關於新疆工作總目標的重要戰略力量。要深化兵團改革，探索符合兵團實際、彰顯兵團特色的高品質發展之路。

習近平表示，要立足資源稟賦和產業基礎，積極探索符合新疆特點的高品質發展路子。堅持發展特色優勢產業，培育有競爭力的產業集群。加強科技創新和產業創新深度融合，因地制宜發展新質生產力。強化文旅融合，促進文化旅遊業發展。加強生態系統保護和修復，推動經濟社會發展全面綠色轉型。加快推進絲綢之路經濟帶核心區建設，在促進國內國際雙循環中發揮更大作用。把保障和改善民生放在優先位置，鞏固拓展脫貧攻堅成果，大力發展社會事業。

據報導，中國全國政協主席王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇、中共中央統戰部長李干杰、國務院副總理何立峰、國務委員兼公安部長王小洪等人，中央和國家機關有關部門負責人員，中央代表團全體成員，新疆維吾爾自治區黨政軍負責人員等參加彙報會。

習近平上午參觀新疆維吾爾自治區成立70週年主題成就展。他表示，新疆70年的滄桑巨變，是中華民族偉大復興歷史進程的生動縮影。實踐證明，黨確立的民族區域自治制度是完全正確的，新時代黨的治疆方略是科學有效的，必須長期堅持，不斷結合新的實際抓好貫徹落實。

