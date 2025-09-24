YouTube將恢復因政治言論被禁帳號 坦承曾遭拜登政府施壓

Google宣布，將恢復部分因「政治言論」而遭YouTube永久封禁的帳號，並坦承曾遭拜登政府施壓，要求移除與新冠肺炎（COVID-19）相關的內容。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕Google宣布，將恢復部分因「政治言論」而遭YouTube永久封禁的帳號，並坦承曾遭拜登政府施壓，要求移除與新冠肺炎（COVID-19）相關的錯誤內容。對美國總統川普的保守派盟友而言，這次政策逆轉堪稱一大勝利。

這項轉變出現在Google母公司Alphabet法律顧問致函聯邦眾議院司法委員會喬登（Jim Jordan），宣布YouTube將恢復此前因散播新冠肺炎錯誤訊息，與選舉相關不實內容而遭封禁的帳號。

「福斯新聞」報導，Alphabet的新政策將影響一般用戶及知名人士，例如聯邦調查局副局長邦奇諾（Dan Bongino）、白宮反恐資深主任高卡（Sebastian Gorka），以及前川普首席策士巴農（Steve Bannon）。這些人過去因新冠肺炎或選舉相關言論而被永久封禁。

此事源於眾院共和黨人主導的多年調查，重點置於大型科技公司是否對新冠肺炎、2020年大選，以及拜登之子杭特（Hunter Biden）相關醜聞進行審查，或壓制言論。他們長期指控科技平台與專業事實查核機構存有自由派偏見，並以反錯誤訊息政策為藉口進行審查。

Alphabet法律顧問寫道：「為反映本公司對言論自由的承諾，YouTube將為所有創作者提供機會重新加入平台，前提是其頻道因違反已不再適用的COVID-19或選舉誠信政策而遭終止。」

信中還強調，YouTube「重視保守派聲音」，承認他們「具有廣泛影響力，並在公共討論中扮演重要角色」。

Alphabet坦承，拜登政府官員曾多次私下要求該公司刪除新冠肺炎相關內容，即使這些內容並未違反YouTube政策，「拜登政府高層，包括白宮官員，曾持續且反覆地向Alphabet施壓，要求處理某些使用者生成的新冠肺炎內容。」

Alphabet強調，該公司也曾依據內部政策獨立進行審查與刪除，但現在已撤回這些政策。

YouTube的轉向與「臉書」母公司Meta去年的作法一致。當時Meta批評拜登政府的施壓手段，並取消第三方事實查核制度。YouTube強調，未曾啟用外部事實查核，並承諾未來也不會賦予事實查核機構標註或刪除內容的權力。

共和黨眾議員喬登對Alphabet前述宣示表示歡迎，稱其為「對抗審查的一場勝利」，也是「美國人民的一次重大勝利」，「不再有人告訴美國人該相信什麼、不該相信什麼。」

這項政策逆轉的全面影響仍有待觀察，目前仍不清楚哪些創作者會被恢復，相關時間表也不明。

