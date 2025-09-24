俄羅斯又來亂？ 西班牙防長飛立陶宛途中 座機GPS遭干擾

歐盟執委會主席馮德萊恩座機本月初也曾遭GPS干擾。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕西班牙國防部24日表示，國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）24日搭乘軍機前往立陶宛途中，軍機上的全球衛星定位系統（GPS）遭到干擾。羅布雷斯事後將矛頭指向俄羅斯，表示這起事件是誰所為，「每個人心知肚明」。

《路透》、《法新社》報導，一名國防部消息人士說，當時該架軍機搭載國防部長等人，要前往立陶宛，正經過俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）附近，「有嘗試干擾GPS訊號的企圖」，由於該架飛機採用加密導航系統，「並未受到影響」。該架軍機上除羅布雷斯，還搭載部署北大西洋公約組織 （NATO）東翼防空任務的西班牙空軍官兵家屬。

此事發生時間點，時值近期從波蘭、羅馬尼亞，到愛沙尼亞，多個東歐國家紛紛遭俄羅斯無人機或戰機侵入領空。北約為此啟動東翼防空任務。

羅布雷斯在立陶宛希奧利艾（Šiauliai），與立國國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）召開記者會時，顯然將24日的訊號干擾事件歸咎於俄羅斯。她說，「我們都有權在所有歐洲領土上飛行和旅行，而不遭遇像今早的干擾，是誰所為，每個人都心知肚明」。薩卡利埃內指這起事件，「又一次描繪出，俄羅斯是一個不遵守任何規範，不在乎可能造成什麼傷害的鄰居」。

本月稍早，歐盟才表示，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的專機降落保加利亞時，飛機GPS遭干擾，懷疑是俄羅斯所為，不過，當時保國總理表示，GPS訊號干擾「並無不尋常」，這是烏俄戰爭多年的「一個後果」。

另外，瑞典政府之前也表示，瑞典空域的衛星定位系統干擾事件，在2023年到今年8月，從55起驟升到733起。

