低成本無人機頻穿透北約「高價」防線 歐洲急補漏洞

立陶宛軍隊在北約軍演中操作無人機。（歐新社檔案照）

2025/09/24 20:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯近期以戰機與無人機頻闖歐洲東翼領空，波蘭與愛沙尼亞連遭擾，暴露北約面對低成本、小型無人機的防禦能力不足之處。歐洲正思考對策，補上東翼防線漏洞。

波羅的海國家愛沙尼亞擴建邊境圍籬、挖反戰車壕、打造掩體，為可能與俄羅斯發生的衝突做準備，不過，這些傳統防禦措施卻難以使該國和其北約盟國，有效防範俄羅斯的無人機和電子戰威脅。波蘭本月遭大約20架俄羅斯無人機闖入，接著愛沙尼亞上週也遭俄國戰鬥機侵犯領空。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》24日報導，波蘭的侵擾事件凸顯北約防禦的漏洞和不對稱，波蘭動用造價數百萬美元的昂貴戰機緊急升空，因應僅數千美元的無人機。愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）說，波蘭的事件中「大多數無人機都未被偵測到，這是我們得設法解決的一大缺口」。

儘管北約知道如何辨別來自噴射戰鬥機和飛彈的威脅，但是無人機是更大的挑戰。立陶宛國防部次長戈里奧斯卡斯（Tomas Godliauskas）說，北約盟國已非常了解要如何因應戰機、飛彈等傳統威脅，需要迅速改善因應無人機威脅的能力。

波海三國愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞的軍事、國防官員指出，歐洲需要採購較廉價技術，並加速生產步調和採購週期，否則以無人機技術進展之快，目前的技術很快就會過時。愛沙尼亞國防軍司令梅里洛（Andrus Merilo）認為，需要的是夠用即可、平價、可大量生產的技術，而非尖端技術，一次只能發射一具，卻要打擊數百架來襲的目標。

愛沙尼亞前國防部高層官員薩姆（Kusti Salm）指出，探測和攔截技術的開發難度，使得反無人機系統的投資相對較少。慢速、低空飛行、以及以木質、纖維玻璃和塑膠等材質無人機，易躲避雷達追蹤，或易被誤判為鳥群；敵方若從境內發射，更能繞過防空系統。其他技術阻礙如干擾敵方無人機通訊的同時也要避免影響自家系統。

現在歐洲國家領袖對於在東翼邊境打造「無人機長城」呼聲日增，派夫克說，需要為這項計畫優先提供資金。梅里洛認為，任何防禦無人機的計畫，都需要結合感測器、電子戰以及低成本的小型飛彈或攻擊型無人機的多層次防禦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法