抓到了！歐洲機場系統週末遭網攻大癱瘓 兇手為英國40歲男子

2025/09/24 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名40多歲的男子，上週末因涉嫌對倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），及其他歐洲機場發動癱瘓性網路攻擊，而遭到逮捕。英國國家打擊犯罪局（NCA）表示，該嫌犯昨（23）日因涉嫌違反《電腦濫用法》，在西薩塞克斯郡（West Sussex）被拘留，隨後被有條件保釋。

英媒《每日郵報》報導，上週末有數以千計的乘客，在歐洲多個機場受到航班中斷影響，包括希斯洛機場、愛爾蘭都柏林機場（Dublin airport）和科克機場（Cork Airport）等，其中比利時布魯塞爾機場（Brussels Airport）有一半的航班被取消。

據報導，這場網路攻擊的目標，是機場自動報到與登機的系統「MUSE」，該系統由美國柯林斯航太公司（Collins Aerospace）提供，並廣泛被全球的航空公司採用。事故發生後，歐洲各地有數百架航班因此被取消或延誤，而布魯塞爾及柏林的航班異常情況，仍在持續。

儘管部分航班得以起飛，但旅客在希斯洛機場仍要排隊長達3小時，因此部分機場不得不改用人工登機。同時，近期的柏林馬拉松等大型活動，也加劇了當地航班的延誤，導致德國機場接待了比平時更多的旅客。

此外，這次攻擊可能與親俄羅斯的組織有關。專家指出，在網路攻擊發生的數小時前，俄羅斯戰機才剛入侵北約（NATO）的空域，更飛入愛沙尼亞領空並逗留約12分鐘。

