俄烏戰爭太燒錢 俄國擬增稅籌措軍費

2025/09/24 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕為了應付俄烏戰爭的軍費開支，俄羅斯財政部門今（24）日提議上調加值稅稅率以籌措軍費，據分析師估計，俄國國庫將會因此獲得約1兆盧布（約合新台幣3614.2億）的收入。

《路透》報導，俄國2024年徵收的加值稅約占預算收入的37％，而俄國財政部在軍費壓力之下，提議調高加值稅稅率2％到22％，據分析師估計，這一舉措會讓俄羅斯國庫獲得約1兆盧布的額外收入。

除了提高加值稅之外，俄羅斯財政部也拋出了其他增稅提議，例如進一步對賭博行業課稅，或是取消小型企業的稅收減免。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）援引俄國主要商業遊說團體代表肖欣（Alexander Shokhin）的說法指出，對於公司行號與民眾來說，政府調高加值稅的舉動會讓他們「感到不快」。

在俄國財政部提議增稅之際，美國總統川普（Donald Trump）今日發文聲稱俄國經濟陷入困境，只是虛有其表的「一隻紙老虎」，但克里姆林宮回應說，俄國是一隻熊，而世界上沒有「紙熊」這回事。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）上週透露，為了維持收支平衡，他對戰爭期間提高某些稅率的做法持開放態度，他也舉韓戰與越戰為例，稱美國在進行這兩場戰爭時曾對富人徵稅。

俄羅斯即將公布2025年與明年的經濟預測數據，去年俄國的經濟成長率為4.3％，但預估今年會跌至1％左右。

