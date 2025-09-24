為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    呼應川普「擊落」侵犯領空俄機 拉脫維亞促北約「秀武力」

    在波羅的海上空執行北約空中警戒任務的比利時F-16戰機。（美聯社檔案照）

    

    2025/09/24 19:21

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普23日針對近來頻傳俄羅斯戰機、無人機侵犯北大西洋公約組織（NATO）國家領空，表示認同應該擊落侵犯的俄國飛機。波蘭外交部長立即回應「收到」，拉脫維亞總統則呼籲北約，「展示武力」是唯一阻止俄國持續侵犯的方法。

    林克維奇斯︰開火會是另一個選項

    川普和澤倫斯基會面時，被記者直接問到，北約是否應該擊落侵犯領空的俄羅斯飛行器，川普說，「是的，我這麼認為」。對於川普的強硬說法，波蘭外交部長西科爾斯基（Radek Sikorski）迅速在社群媒體發文，回應「收到」。

    波蘭、羅馬尼亞本月稍早先後傳出俄國無人機侵犯領空，北約隨即出動戰機因應；接著愛沙尼亞19日也指控3架俄羅斯戰鬥機入侵，但是俄方否認。這一連串事件挑起對北約東翼防禦能力的憂慮。

    拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）23日接受《彭博電視》訪問，呼籲北約「展示武力」來回應俄國的侵犯。他說，「如果俄國飛機繼續飛來，繼續侵犯我們的領空，北約領空，阻止他們的唯一方式，就是展示武力」。

    他指出，北約國家已經決定，在波羅的海上空的空中警戒任務，將成為全面的防空任務，「我想交戰規則需要升級，若俄國持續（侵犯），那麼開火會是另一個選項」。

