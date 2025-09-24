太空農業新突破！月球土壤栽培茶樹 太空基地有望食物自給

肯特大學的研究團隊模擬月球與火星的土壤條件，並在嚴格控制溫度、濕度等環境下，成功在月球模擬土壤中栽培茶樹幼苗。（歐新社）

2025/09/24 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕人類進行太空探索時，如何解決食物自給問題成一大挑戰。肯特大學的研究團隊模擬月球與火星的土壤條件，並在嚴格控制溫度、濕度等條件下，成功在月球模擬土壤中栽培茶樹幼苗。這項成果不僅為未來太空基地的食物自產提供了希望，還有望為地球上的土壤退化問題提供解決方案。

《Earth.com》報導，由肯特大學領導的研究團隊，在實驗室中模擬月球與火星土壤，進行茶樹幼苗栽培試驗，並以地球上的泥盆紀土壤作為對照組。實驗在嚴格控制溫度、濕度與光照條件下進行，結果發現，茶苗在月球模擬土壤中生長狀況與地球土壤相當，葉片健康、根系發育穩定，顯示月球土壤可能具備支持部分植物生長的潛力；相較之下，茶苗在火星模擬土壤中則無法存活。

請繼續往下閱讀...

本研究由行星科學家塞羅特（Maarten Roos-Serote）發起，靈感源自他在歐洲行星科學會議上了解到肯特大學的太空農業研究。起初，他在葡萄牙完成地球環境下的茶苗基線實驗，隨後與英國茶品牌Dartmoor Tea合作，取得茶苗進行模擬土壤試驗。研究團隊指出，探索作物如何在低養分、岩石質地的土壤中生長，不僅對未來月球基地的食物自給具有重要意義，也有望為因氣候變遷和過度耕作引發的土壤退化問題，提供解方。

研究負責人之一梅森（Nigel Mason）表示，這項成果象徵太空農業發展的重要里程碑，未來在月球上建立溫室，栽培茶樹等地球作物，將有助於提升太空人的生活品質。研究人員戈莫隆（Dr. Lopez‑Gomollon）補充，下一步將深入探討植物在極端環境下的生理反應，以擴展至更多作物。該研究成果預計於斯洛伐克舉行的「太空農業研討會」正式發表。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法