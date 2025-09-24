擺脫內戰天災陰影 緬甸茵萊湖佛教慶典如期登場

緬甸的五佛寺寶塔節的主角－－金碧輝煌、船首裝飾有傳說中的神鳥的佛像繞境船，23日現身茵萊湖面。（美聯社）

2025/09/24 18:34

〔編譯張沛元／綜合報導〕緬甸的五佛寺寶塔節（Phaung Daw Oo Pagoda Festival）是當地一大佛教慶典與世界級旅遊盛事，近年因新冠肺炎（COVID-19）疫情、政治動盪以及暴雨地震等天災，過節氣氛漸淡，幸今年終於又再度登場，讓當地民眾充滿期待。

儘管如此，本週仍有大批群眾來到緬甸撣邦（Shan State）南部的茵萊湖（Inle lake），一睹少數民族茵沙人（Intha）以獨特的單腿纏槳姿勢划著小船，簇擁護送1艘造型華麗、船首裝飾有形如鴛鴦的緬甸神鳥妙音鳥Karaweik）、載運4樽佛像繞境湖畔21個村莊供信徒膜拜的金色駁船。

請繼續往下閱讀...

茵萊湖五佛寺寶塔節此前曾數度停辦，2020年因為新冠肺炎疫情喊卡，2021年則是軍事政變推翻民選文人政府與導致全國大部分地區陷入內戰；2023年雖一度復辦，但去年又因當地暴雨成災再次取消。

今年的五佛寺寶塔節雖如期登場，但3月28日規模7.7、奪走3800多條人命的強震，仍令這場佛教慶典蒙上陰影，因為茵萊湖在地震中受到重創，許多水上高腳屋倒塌，部分湖畔村莊有多達九成的房屋受損或被毀；估計當地死亡人數為50到90人，受災人數超過1.3萬人。

「茵萊湖旅遊業在疫情爆發後垮了，然後是2021年的政治變化，去年又有洪災，」疫後改行做工的前導遊尼尼梭（Nyi Nyi Zaw）說，「就像是苦難層出不窮」。

販售茵萊湖傳統織物的馬溫（Ma Win）在迎接佛像繞境駁船時說，儘管生意不好，當地人還是要繼續辦五佛寺寶塔節，因為這是代代相傳的長年傳統。「佛像多年來都會到我們村子來，所以我們要盡可能地參與慶典。」

緬甸茵沙族人23日在五佛寺寶塔節中以獨特的單腿纏槳方式在茵萊湖上划船。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法