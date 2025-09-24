為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    擺脫內戰天災陰影 緬甸茵萊湖佛教慶典如期登場

    緬甸的五佛寺寶塔節的主角－－金碧輝煌、船首裝飾有傳說中的神鳥的佛像繞境船，23日現身茵萊湖面。（美聯社）

    緬甸的五佛寺寶塔節的主角－－金碧輝煌、船首裝飾有傳說中的神鳥的佛像繞境船，23日現身茵萊湖面。（美聯社）

    2025/09/24 18:34

    〔編譯張沛元／綜合報導〕緬甸的五佛寺寶塔節（Phaung Daw Oo Pagoda Festival）是當地一大佛教慶典與世界級旅遊盛事，近年因新冠肺炎（COVID-19）疫情、政治動盪以及暴雨地震等天災，過節氣氛漸淡，幸今年終於又再度登場，讓當地民眾充滿期待。

    儘管如此，本週仍有大批群眾來到緬甸撣邦（Shan State）南部的茵萊湖（Inle lake），一睹少數民族茵沙人（Intha）以獨特的單腿纏槳姿勢划著小船，簇擁護送1艘造型華麗、船首裝飾有形如鴛鴦的緬甸神鳥妙音鳥Karaweik）、載運4樽佛像繞境湖畔21個村莊供信徒膜拜的金色駁船。

    茵萊湖五佛寺寶塔節此前曾數度停辦，2020年因為新冠肺炎疫情喊卡，2021年則是軍事政變推翻民選文人政府與導致全國大部分地區陷入內戰；2023年雖一度復辦，但去年又因當地暴雨成災再次取消。

    今年的五佛寺寶塔節雖如期登場，但3月28日規模7.7、奪走3800多條人命的強震，仍令這場佛教慶典蒙上陰影，因為茵萊湖在地震中受到重創，許多水上高腳屋倒塌，部分湖畔村莊有多達九成的房屋受損或被毀；估計當地死亡人數為50到90人，受災人數超過1.3萬人。

    「茵萊湖旅遊業在疫情爆發後垮了，然後是2021年的政治變化，去年又有洪災，」疫後改行做工的前導遊尼尼梭（Nyi Nyi Zaw）說，「就像是苦難層出不窮」。

    販售茵萊湖傳統織物的馬溫（Ma Win）在迎接佛像繞境駁船時說，儘管生意不好，當地人還是要繼續辦五佛寺寶塔節，因為這是代代相傳的長年傳統。「佛像多年來都會到我們村子來，所以我們要盡可能地參與慶典。」

    緬甸茵沙族人23日在五佛寺寶塔節中以獨特的單腿纏槳方式在茵萊湖上划船。（美聯社）

    緬甸茵沙族人23日在五佛寺寶塔節中以獨特的單腿纏槳方式在茵萊湖上划船。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播