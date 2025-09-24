郵輪上大批女遊客拿胸罩做這事 其他乘客受不了：請停止

網友指出，女遊客在郵輪上將房卡存放於胸罩中，並在需要刷卡時從胸罩取出。示意圖。（法新社）

2025/09/24 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕在郵輪上，除了壯麗海景，女遊客存放房卡的方式近日也引發關注。Reddit最近有個熱議帖子揭露，不少女遊客將郵輪房卡放在「胸罩中」，需要刷卡時再取出，這個做法引發其他乘客的反感。

根據《紐約郵報》 報導，原PO說，在搭乘皇家加勒比的「獨立海洋號」（Independence of the Seas）時，目睹多名女乘客從胸罩裡取出SeaPass卡，這樣的行為「對船員以及接觸到卡片的其他人來說極為不衛生」，他呼籲女乘客購買掛繩來避免這樣的情況發生。

報導指出，雖然「這只不過是皮膚，像手上的皮膚一樣」，但有網友認為，胸罩儲存卡片的做法仍然不夠高雅，而且帶有不衛生的問題，尤其是「胸部的汗水和觸碰到的卡片可能會影響到其他乘客」。

為了避免類似情況，一些網友提出了解決方案。例如，建議郵輪公司提供NFC手環選項，讓乘客能夠選擇不同的方式來刷卡，避免使用傳統的卡片。也有網友說，設計師能夠在女性衣物中加入口袋，讓女性不必再把物品藏在胸罩裡。

此外，這篇帖子也引發了關於郵輪禮儀的廣泛討論，報導指出，搭乘郵輪時，除了美麗的海洋景觀，乘客的行為禮儀同樣應該受到重視。

