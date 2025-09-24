加薩援助船隊遭16架無人機攻擊 瑞典環保少女同行險象環生

義大利「全球蘇木德船隊」9月初自西西里島的敘拉古港（Siracusa Port）啟航，準備前往加薩運送人道援助。該船隊近日在希臘外海聲稱遭多架無人機攻擊。（美聯社）

2025/09/24 17:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕載運人道援助物資前往加薩的「全球蘇木德船隊」（Global Sumud Flotilla）24日聲稱，在航行至希臘外海時，遭到多架無人機的攻擊。據《法新社》報導，船隊成員指控多艘船隻受損，通訊遭到嚴重干擾，引發國際關注。值得注意的是，素來言行大膽的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）也加入這支船隊，使此事件更添國際關注與爭議。

船隊聲明指出，23日晚間航行時，船隻周圍傳出10多次爆炸聲，並目擊約15至16架無人機投擲物體，導致通訊被干擾，同時聽到嘈雜音樂聲。搭乘其中一艘船的波蘭議員斯特爾切夫斯基（Franek Sterczewski）在社群平台X上發文證實，共有10艘船隻遭到13次襲擊，其中3艘受損。

請繼續往下閱讀...

德國人權活動家阿卡爾（Yasemin Acar）也在Instagram發布影片，指有5艘船遭到攻擊，並強調船隊「只載運人道援助，沒有武器，對任何人沒有威脅」。

然而，希臘官方的回應卻與船隊指控存在明顯出入。希臘海岸巡防隊向《法新社》表示，在接獲通報後，一艘歐盟邊境管理局（Frontex）巡邏艇前往現場，報告稱其中一艘帆船「狀況良好，沒有損壞」。海岸巡防隊發言人也指出，船上人員雖提及事件，但「未能確定事件是否真的發生」，且無法確認是否發生在國際水域。Frontex總部目前亦無法立即確認或否認此事件。

童貝里加入 以色列早警告將阻擋

「全球蘇木德船隊」月初從西班牙巴塞隆納啟航，目標是突破以色列對加薩的封鎖，並向當地運送人道救援物資。船隊目前由51艘船組成，多數停泊在希臘克里特島外海。此前，等待加入船隊的船隻已在突尼西亞遭到2次疑似無人機攻擊。瑞典環保少女童貝里便是在突尼西亞登船加入，參與這次具高度爭議性的行動。以色列則早於22日明確表示，將不會允許船隊抵達加薩。此前，以色列已在6月和7月兩度成功阻止類似的船隊嘗試。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法