    首頁　>　國際

    義大利1城市明年開徵「狗旅遊稅」 動保協會氣炸

    義大利城市波扎諾預計2026年起，向造訪該市的犬隻徵收每日1.5歐元（約新台幣53元）的「狗狗旅遊稅」，以分擔清潔支出與興建寵物專屬設施。（路透）

    2025/09/24 18:41

    〔即時新聞／綜合報導〕狗也要繳稅？義大利北部城市波扎諾預計2026年起，向造訪該市的犬隻徵收每日1.5歐元（約新台幣53元）的「狗狗旅遊稅」，理由是分擔市政清潔支出與興建寵物專屬設施。不過，這項政策不僅被批為懲罰飼主的措施，更被質疑市府藉此轉嫁管理責任，恐損害當地的觀光形象。

    CNN》報導，波扎諾宣布，明年起凡攜帶犬隻造訪該市的旅客，須繳交每日1.5歐元（約新台幣53元）的旅遊稅，用以支應城市清潔及寵物專用設施的建設費用。同時，當地居民每年也需為每隻狗繳納100歐元（約新台幣3500元）稅金。市府表示，這筆收入將用於提升街道清潔品質及興建更多寵物友善公園。

    新稅政策是延續此前已推行的狗隻DNA建檔措施。當局規定飼主需自費為愛犬完成DNA登記，以便追查未清理糞便的違規者，違者最高可處以600歐元（約新台幣2萬元）罰款。推動相關政策的省議員瓦爾切爾（Luis Walcher）強調，「這項政策合理且公平，因為街道髒亂多半來自犬隻排泄物，清潔成本不應由全體市民承擔」。

    不過，義大利全國動物保護協會對此提出強烈反對。該組織主席羅奇（Carla Rocchi）批評市府將動物視為納稅對象，形同懲罰攜帶寵物旅遊的家庭與負責任的飼主。她指出「此舉不但傳遞錯誤訊息，也無助解決隨地便溺問題，甚至恐造成棄養案件增加」。她認為，地方政府應加強公民教育和稽查管理，而非以課稅方式推卸責任，「尤其是在一個仰賴觀光且強調友善的城市，這樣的政策無疑是自打臉」。

