    首頁　>　國際

    中國企業家34億建廠被政府搶走 官方急喊會展開調查被噓爆

    中國企業家唐顯策投資8億人民幣，在貴州省仁懷市茅台鎮建廠，即將營運時卻被仁懷市政府趕走並接管廠房。（圖擷自微博）

    中國企業家唐顯策投資8億人民幣，在貴州省仁懷市茅台鎮建廠，即將營運時卻被仁懷市政府趕走並接管廠房。（圖擷自微博）

    2025/09/24 17:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶泰克環保科技公司創辦人唐顯策2017年得標在貴州省仁懷市茅台鎮投資8億人民幣（約新台幣34億元），興建白酒廢水處理廠，即將正式營運時，竟被仁懷市政府趕走，接管廠房。唐顯策如今接受媒體專訪揭露當局的惡行，官方見狀連忙聲稱將展開調查，被中國網友譙爆。

    據了解，這間白酒廢水處理廠估計每年營收為3億多人民幣（約新台幣12.8億元起跳），淨利潤高達8000萬到1億人民幣（約新台幣3.4億到4.26億元），2022年5月通過驗收，但同年6月10日仁懷市工業和商務局人員就通知解約，在警方陪同下把廠區人員趕走，交由其他廢水處理業者接手。

    唐顯策接受中國媒體《大象新聞》專訪時，痛心回憶當天警察進來直接沒收大家的手機，要求他們的員工在2小時內收完東西離開，仁懷市政府惡劣行徑傳開後，引發中國網友憤怒，紛紛砲轟這根本是土匪。

    仁懷市府見情況快不妙，連忙發布聲明指稱，已成立專案小組展開全面調查，若有結果會立即公布。仁懷市府指出，當局會依法保障各類經營者的合法權益，並依法依規清理歷史遺留問題，對侵害企業家正當利益的行為嚴肅追究。

    中國網友看到聲明後，怒火仍然未被澆滅，痛斥仁懷市府根本是「自己查自己」，恐怕很難會有什麼結果；還有人忍不住感嘆這個事情都發生3年了，政府竟然現在才想到要調查，若不是引發輿論關注可能就這樣一直壓下去了。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

