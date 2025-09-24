為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    結束5年禁飛令 巴基斯坦國際航空獲准復航直飛英國

    巴基斯坦國際航空公司將恢復直飛英國的黃金航線。圖為停在巴國首都機場停機坪上的1架巴基斯坦國際航空公司的客機。（路透資料照）

    

    2025/09/24 16:49

    〔編譯張沛元／綜合報導〕巴基斯坦國際航空公司（PIA）24日表示，將於下月復航該公司最賺錢的直飛英國航線，得以趕在該公司預定的民營化之前，結束長達5年的英國禁飛令。

    PIA在聲明中指出，英方已批准PIA營運往返英國的客運與貨運航班，該公司將先復航往返曼徹斯特的航班，然後擴及伯明罕與倫敦。

    2020年，在巴國官員坦承該國部分飛行員的飛行執照是假的後，英國與歐盟出於安全顧慮，暫停PIA在該區的業務。隨著巴國努力達到國際飛航監管單位訂定的標準，歐盟去年11月對PIA解禁，而今英國也准予放行。

    PIA是巴國政府持有大多數股份的國家航空公司，本月迎來20年來首次稅前利潤，其民營化是國際貨幣基金（IMF）提供巴國70億美元（約台幣2123億元）紓困的條件之一。

    目前有5家巴國國內商業集團有意承接PIA，包括民航公司「藍天航空」（Airblue）、水泥大廠Lucky Cement、投資公司Arif Habib，以及與軍方支持的肥料大廠Fauji Fertilizer。最終競標預計在今年稍晚舉行。

