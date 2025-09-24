為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國補貼「看得到吃不到」！地方政府窮瘋了 爆發大規模「賴帳潮」

    中國部分地方政府為了解決財政匱乏，進行「異地趨利性執法」，開罰民眾增加收入。（示意圖，路透）

    中國部分地方政府為了解決財政匱乏，進行「異地趨利性執法」，開罰民眾增加收入。（示意圖，路透）

    2025/09/24 16:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國經濟下行，地方政府財政吃緊的警訊全面拉響，各地先前為招商引資而「畫大餅」的補貼政策，如今正演變為一場「看得到，吃不到」的大規模賴帳潮，嚴重衝擊政府公信力。根據中國媒體報導，從沿海的山東到內陸的廣西，近期紛紛爆發人才與企業補貼拖欠事件，官方雖頻頻道歉，卻只能兩手一攤承認「財政吃緊」。

    道歉成口頭禪 人才補貼竟被踢出「三保」

    近期，中國多地網友上網陳情，指地方政府承諾的人才補貼已成空頭支票。澎湃新聞本月報導，山東省海陽市有民眾投訴，2024年的補貼至今未發；湖南省江永縣更有網友反映，人才引進與購房補貼已拖欠長達8個月。對此，地方政府的回應如出一轍。海陽市府稱「申請數量多、金額大」導致延遲；江永縣財政局則在「深表歉意」後坦承，當地財政支出進度偏緩，「需要循序漸進，逐步解決」。

    更令人咋舌的是，江永縣官員直言，人才引進補貼不在保障民生、工資與政府運轉的「三保」範疇內，等於公開承認在財政危機下，人才已被視為可犧牲的「非必要」支出。

    企業獎補也跳票 廣西竟要等3年

    不僅是個人補貼，地方政府對企業的承諾也同樣跳票。廣西柳州市一名政協委員便透露，當地對企業承諾的一攬子補貼政策，估計資金高達數十億人民幣，但「都沒有及時撥付給企業」。對此，柳州市政府的回應竟是，將「力爭用3年時間逐步將未兌付的工業企業獎補資金完成兌付」，等於公開承認政策跳票，並要企業再等三年。

    地方財政的枯竭，不僅導致「欠錢不還」，更曾一度催生出更為惡性的「跨區搶錢」亂象。先前便有報導指出，部分地方政府為了解決財政匱乏，竟不擇手段地進行「異地趨利性執法」，違法違規跨區逮捕民營企業家、查封資產以補充金庫。分析指出，無論是賴帳還是搶錢，都反映出在經濟疲弱的巨大壓力下，中國地方政府的治理失序與營商環境的持續惡化。

