ABC《吉米夜現場》復播 川普威脅將再戰美國廣播公司

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在深夜秀主持人吉米·金莫（Jimmy Kimmel）因針對保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺案的爭議言論、而在停播一週後重返螢光幕的數小時前，美國總統川普發動了猛烈抨擊。根據法新社（AFP）報導，川普不僅侮辱金莫本人，更直接威脅播出方美國廣播公司（ABC），讓這場被批評者視為打壓言論自由的風暴，再度升級。

川普怒嗆「上次他們給了我4.9億」

川普23日在其「真實社群」（Truth Social）平台上，發文侮辱金莫，並指控ABC電視網「播放著99%都是對民主黨有利的垃圾內容」。他接著寫道：「我想我們要來試試ABC的底線。看看我們表現如何。上次我跟他們對著幹，他們就給了我1600萬美元（約新台幣4.9億元）。」

川普所指的，應是哥倫比亞廣播公司（CBS）的母公司派拉蒙全球（Paramount Global），先前為一樁涉及前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的訪談，而支付的和解金。ABC本身則曾在去年12月，同意捐贈1500萬美元（約新台幣4.6億元）給川普未來的總統圖書館，以和解另一樁誹謗訴訟。

兩大媒團持續抵制 金莫復播非暢行無阻

金莫的節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）雖然在23日晚間回歸，但並非暢行無阻。先前，在聯邦傳播委員會（FCC）主席布卡爾（Brendan Carr）暗示將威脅ABC附屬電視台的廣播執照後，擁有數十家地方電視台的兩大媒體集團奈克斯達（Nexstar）與辛克萊（Sinclair），宣布將停播金莫的節目，此舉促使迪士尼（Disney）決定讓該節目全國性暫停播出。而在ABC宣布復播後，辛克萊與奈克斯達皆表示，他們將繼續抵制，為觀眾提供「其他與其市場相關的節目」。

