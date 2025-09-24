數千人被強裝避孕器！丹麥為歷史醜聞道歉 議員：川普壓力加速和解

丹麥總理佛瑞德里克森（中），23日抵達格陵蘭首府努克機場，受到格陵蘭自治政府主席尼爾森（左）歡迎。佛瑞德里克森此行旨在為丹麥強迫格陵蘭女性安裝子宮避孕器的「螺旋事件」公開道歉。（法新社）

2025/09/24 17:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）24日親赴丹麥自治領地格陵蘭首府努克（Nuuk），在莊嚴儀式中，親自向長達30多年「強迫避孕計畫」的受害者公開道歉。根據《法新社》報導，這項被總理形容為「共同歷史中黑暗篇章」的致歉，以及丹麥政府成立「和解基金」的舉動，是受到美國總統川普曾公開表達欲「接管格陵蘭」的強硬外部壓力所致。

這項駭人聽聞的「強迫避孕計畫」自1960年代末期開始，一直實施到1992年。期間，丹麥當局在未經同意的情況下，強行為約4500名育齡的因紐特（Inuit，是美洲原住民之一）女性裝上子宮避孕器（IUD），約佔當時因紐特育齡女性總數的一半。該計畫旨在降低因紐特人的出生率，卻導致無數女性不孕，並遭受長期的身心痛苦。這僅是丹麥與格陵蘭之間多項敏感爭議之一，包括強迫收養和強行帶離因紐特兒童等。

謝姆尼茲：川普「覬覦」格陵蘭才促成

格陵蘭在丹麥國會的代表議員謝姆尼茲（Aaja Chemnitz）明確指出，此次道歉是「直接受到外部壓力，特別是來自美國，正迫使丹麥加大努力」的結果。她更表示：「我擔任國會議員10年，從未見過如此大的努力，直到現在。」

此前，川普曾多次基於安全理由表達欲收購這塊戰略位置重要且資源豐富的北極領土，甚至傳出不排除武力取得的可能性，美方也曾藉此批評丹麥對格陵蘭的不當歷史對待，甚至有與川普相關人士進入格陵蘭進行「認知滲透」，試圖惡化丹麥與格陵蘭的關係。

在親自致歉之前，佛瑞德里克森已於8月底發布書面道歉聲明。她22日更宣布將成立一筆「和解基金」，用以賠償「強迫避孕計畫」的受害者以及其他因因紐特血統而遭受歧視的格陵蘭人。

這項醜聞最早於2022年透過一系列播客節目揭露，隨後丹麥與格陵蘭政府同意啟動獨立調查，該調查已於近期完成。目前，另一項針對此計畫法律影響的調查仍在進行中，其報告預計將於2026年初公布，主要任務是判斷丹麥的這項強迫避孕計畫是否構成「種族滅絕」。

