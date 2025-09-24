為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    嚇人！中國學信網AI自動回覆 竟出現輕生、寫遺書等負面文字

    中國高等教育學生信息網的微信公眾號，AI自動回覆消極情緒的文字。圖為在上海舉行的世界AI大會（路透）

    中國高等教育學生信息網的微信公眾號，AI自動回覆消極情緒的文字。圖為在上海舉行的世界AI大會（路透）

    2025/09/24 16:26

    〔即時新聞／綜合報導〕太嚇人了！中國「高等教育學生信息網」的微信公眾號，有網友發現其AI自動回覆功能出現恐怖情況，會打出「計劃生日當天結束生命，當做給世界的禮物」、「遺書寫了18版，每版都比上1版更絕望」等消極情緒的文字，讓中國網友感到毛骨悚然，當局疑似已出手壓制消息。

    從中國微博瘋傳的文章可以看到，有民眾在傳了「給我發通知」的文字給學信網微信公眾號後，竟得到上述「結束生命」等回應；若發送「就這樣吧」，學信網則會回覆「我死了，他們才會後悔吧」、「偷拍女生裙底後，又厭惡這樣的自己」、「希望地震來襲，這樣死亡就不用自責了」等離譜內容。

    有網友得知消息後自行實測，傳了「絕望」2個字過去，學信網同樣提供一連串的負面內容，包括「畢業1年多還沒找到工作，崩潰到大哭，心理防線快被摧垮了」等文字，和中國畢業生就業困難的處境無形中對應上，有民眾無奈地表示連AI都知道畢業生有多絕望。

    中國網友對此議論紛紛，不少人認為應該是自動回覆功能所使用的AI出了問題，目前似乎已經修正了，再傳類似文字過去只會出現「未檢索到你諮詢的訊息」。

    另外，最初報導學信網負面回覆的文章，已在微博上被刪除，不知是否為中國當局介入，但微博目前還是有不少相關訊息流傳。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

